Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua en vivo: hora y dónde ver la Liga 1

Este lunes 23 de febrero a las 3:00 p.m. (horario peruano), CD Moquegua jugará con Deportivo Garcilaso por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1-2026. El encuentro se dará en el Estadio Hugo Sotil, ubicado en Villa El Salvador. En las tres primeras fechas del Apertura, CD Moquegua no ha logrado sumar ningún punto en el torneo. Por otro lado, Garcilaso ha acumulado 5 puntos, tras dos empates y una victoria. No te pierdas el encuentro entre Garcilaso y CD Moquegua: previa, incidencias y goles.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1-2026? Sigue la transmisión de los partidos a través de L1MAX (Directv, Claro TV, WinTV y Movistar TV) y L1 Play.