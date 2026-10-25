Este domingo, Deportivo Garcilaso jugará con los Chankas por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Deportivo Garcilaso llega a la nueva fecha con dos derrotas frente a Sport Huancayo y Melgar. Por su lado, los Chankas empataron con un 0-0 frente a Atlético Grau y vencieron a ADT con un 2-1. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos todos los detalles del partido: horario, canal de transmisión y cómo verlo en vivo.

¿Cuándo y dónde ver Deportivo Garcilaso vs Chankas en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

El partido Deportivo Garcilaso vs Chankas se juega este domingo 25 de octubre en el Estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Chankas en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 8:00 p.m

¿Dónde ver el Deportivo Garcilaso vs Chankas en vivo por TV?

La transmisión del partido de Deportivo Garcilaso vs Chankas por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.