Sigue los partidos por la fecha 5 del Torneo Apertura. Deportivo Garcilaso vs Cienciano se miden EN VIVO este viernes desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva jornada de la Liga 1 2026. Para no perderte este encuentro, te presentamos toda la información a continuación.

Garcilaso marcha en la octava casilla del torneo con 5 puntos producto de su victoria, dos empates, y derrota acumulados en estas cuatro fechas disputadas. En su último encuentro perdió frente a CD Moquegua por 1 -0. Por su parte, Cienciano se ubica décimo con 4 puntos tras haber obtenido un triunfo, un empate y dos derrotas. El ‘Papá’ viene de empatar 1-1 con Alianza Atlético en casa.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Cienciano EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Deportivo Garcilaso vs Cienciano EN VIVO por el partido de la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señeal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs Cienciano EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia: 8:15 p.m.

Ecuador, Bolivia, Venezuela: 9:15 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 10:15 p.m.

Horario, canal TV y dónde ver Deportivo Garcilaso vs Cienciano EN VIVO por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Fecha : Viernes 27 de febrero del 2026.

: Viernes 27 de febrero del 2026. Partido : Deportivo Garcilaso vs Cienciano

: Deportivo Garcilaso vs Cienciano Horario : 8:15 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:15 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : L1 Max

: L1 Max Estadio: Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alineaciones posibles de Deportivo Garcilaso vs Cienciano