Este domingo 26 de julio, Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con el arbitraje de Joel Alarcón Limo. Ambos equipos lucharán por imponerse al otro y llevarse los puntos del encuentro. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido de Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca está programado para el domingo 26 de julio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.