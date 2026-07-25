Por Redacción EC

Este domingo 26 de julio, Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la . El duelo se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con el arbitraje de Joel Alarcón Limo. Ambos equipos lucharán por imponerse al otro y llevarse los puntos del encuentro. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más de la Liga 1-2026.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido de Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca está programado para el domingo 26 de julio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m. 
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m. 
  • Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 9:00 p.m. 

¿Dónde ver el partido Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Deportivo Garcilaso y FC Cajamarca será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.