Deportivo Garcilaso y Juan Pablo II se enfrentarán este sábado por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Consulta cómo seguir el encuentro del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del partido, emisión, horario y más de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II por la última fecha del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II se jugará el sábado 30 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II en vivo?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II por la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II?

Perú, Colombia, Ecuador: 15:00 hrs

Venezuela: 16:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 hrs.







