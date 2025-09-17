Este jueves 17 de septiembre, Deportivo Garcilaso y Melgar se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 19:30 horas Perú. En la jornada anterior, Deportivo Garcilaso venció 4-3 a Alianza Lima . Por su parte, a Melgar no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Universitario ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Podrás seguir la transmisión en directo por L1 MAX y L1 Play. Finalmente, El Comercio también cubrirá el partido desde su sección Deporte Total.