Este inicio de semana, Deportivo Garcilaso se enfrenta a Melgar por la jornada 12 del Torneo Apertura de Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. Ambos equipos lucharán por llevarse los puntos del encuentro. Conoce todos los detalles del partido: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Melgar por la fecha 12 del Torneo Apertura?

El partido de Deportivo Garcilaso vs Melgar está programado para el lunes 27 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Rojinegros tras victoria del FBC Melgar 2-1 a Universitario, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Melgar por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Garcilaso vs Melgar por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 será emitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Garcilaso vs Melgar por la fecha 12 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 19:00 hrs

Venezuela: 20:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 12 de la Liga 1 2026