DEPORTIVO GARCILASO SPORT BOYS 3

Francisco Arancibia 8′

Beto da Silva 89′, 90′+1 2

Luis Urruti 34′

Luciano Nequecaur 59′

PREVIA

Siguen los partidos de la Liga 1 2026. Continúa el torneo con la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Este sábado 4 de abril Deportivo Garcilaso y Sport Boys se miden por una nueva jornada del torneo peruano, la cual tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en Cusco. Consulta en las siguientes líneas los detalles del enfrentamiento: horario, dónde ver y más.

¿Dónde ver Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Sport Boys y Deportivo Garcilaso EN VIVO por el partido de la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga 1. El encuentro será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Sport Boys vs Sport Huancayo en vivo por la jornada 8 del Torneo Apertura | Foto: Liga 1

¿A qué hora juega Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por la fecha 9 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 hrs

Venezuela: 14:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por la fecha 9 de la Liga 1 2026