Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura

Este viernes 9 de octubre, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan motivados tras conseguir importantes victorias en la jornada anterior: el conjunto cusqueño goleó 4-0 a Universitario, mientras que el cuadro huancaíno derrotó 3-2 a UTC. Para no perderte ningún detalle de este emocionante encuentro, conoce aquí el horario, los canales de transmisión y cómo seguir el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO?

El partido Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 9 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 10:00 p.m

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo EN VIVO?

La transmisión del partido de Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.