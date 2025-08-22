Deportivo Garcilaso recibirá a Sport Huancayo este sábado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para jugar la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para dar inicio a las 18:00 horas Perú. Deportivo Garcilaso se mantiene invicto en el Clausura con tres victorias. El conjunto cusqueño está en la cuarta casilla con 12 unidades, apenas a dos puntos del líder Universitario. Por su parte, el ‘Rojo Matador’ marcha sexto con ocho puntos en la tabla.¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.