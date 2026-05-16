Deportivo Garcilaso y UTC de Cajamarca se verán las caras este domingo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco. Sigue el encuentro y cómo ambos equipos disputan mantenerse o ascender en la tabla del torneo. En las siguientes líneas te damos más detalles del juego que contará con el arbitraje de Micke Palomino Huaminí: horario, canal y más de la emisión de la liga profesional de fútbol peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura?

El partido entre Deportivo Garcilaso y UTC de Cajamarca está programado para el domingo 17 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

UTC. (Foto: UTC)

¿Dónde ver UTC vs Garcilaso EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Deportivo Garcilaso y UTC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura de Liga 1 será transmitido a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca por la fecha 15 de la Liga 1 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 13:15 hrs

Venezuela: 14:15 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 15:15 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver por la fecha 15 de la Liga 1 2026