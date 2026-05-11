El Deportivo Municipal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente luego de confirmarse que no participará en la Liga 3 y deberá disputar la Copa Perú. La decisión fue ratificada tras el rechazo de la apelación presentada por la institución edil ante la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA), organismo encargado de supervisar el campeonato.

Según la resolución emitida por los órganos de justicia de la LINFA, Municipal quedó fuera de la tercera división del fútbol peruano debido a disposiciones tomadas semanas atrás por la Comisión de Justicia. La entidad sostuvo que su labor busca garantizar el correcto desarrollo de la competición y asegurar el número oficial de participantes del torneo.

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Municipal denunció irregularidades en el proceso

Tras conocerse el fallo, el club edil se pronunció mediante un comunicado difundido en redes sociales y acompañado de un video institucional. En la defensa, Deportivo Municipal cuestionó duramente el accionar de la LINFA.

“Como institución histórica del fútbol peruano, manifestamos de manera tajante que no compartimos los fundamentos ni la forma en que se ha llevado este procedimiento”, expresó el club.

Frente a los recientes acontecimientos vinculados a la LINFA, el Club Centro Deportivo Municipal emite el presente pronunciamiento, a fin de brindar las aclaraciones correspondientes. pic.twitter.com/oY2KyT1WoE — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) May 9, 2026

Además, la institución aseguró que existieron “graves irregularidades”, así como una “evidente extralimitación de funciones” por parte de los órganos jurisdiccionales de la LINFA.

Pese a la resolución emitida, Deportivo Municipal informó que continuará con el proceso de inscripción para disputar la Liga 3 en la temporada 2026, a la espera de una posible intervención del ente rector del fútbol peruano. Asimismo, anunció modificaciones en la agenda de la asamblea de socios convocada para el miércoles 13 de mayo, debido al impacto generado por esta situación.

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