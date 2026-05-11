Resumen

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El estadio Iván Elías Moreno albergará los cuartos de final de la Copa Perú. (Deportivo Municipal)
El estadio Iván Elías Moreno albergará los cuartos de final de la Copa Perú. (Deportivo Municipal)
Por Redacción EC

El Deportivo Municipal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente luego de confirmarse que no participará en la Liga 3 y deberá disputar la Copa Perú. La decisión fue ratificada tras el rechazo de la apelación presentada por la institución edil ante la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA), organismo encargado de supervisar el campeonato.

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