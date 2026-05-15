El Club Centro Deportivo Municipal anunció oficialmente la aprobación de su transformación institucional en Sociedad Anónima, decisión que fue respaldada por unanimidad durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de mayo.

La institución edil comunicó que esta medida representa “un paso vital y definitivo para el fortalecimiento” del club, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y afrontar las deudas críticas que atraviesa actualmente.

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A través de un comunicado, el club informó que la transformación permitirá iniciar un proceso de recuperación institucional y económica. “El Club Centro Deportivo Municipal informa a sus socios e hinchas que, tras la Asamblea Extraordinaria del 13 de mayo, se aprobó por unanimidad la transformación de nuestra Asociación en Sociedad Anónima”, señaló la institución.

Además, el ‘Muni’ remarcó que esta decisión busca fortalecer al club en diferentes niveles y generar estabilidad financiera para el futuro.

Deportivo Municipal busca a un mundialista: fichajes de renombre para Copa Perú. (Foto: @clubdeportivomunicipal)

“Esta decisión representa un paso vital y definitivo para el fortalecimiento de nuestra institución deportiva, garantizando su sostenibilidad a largo plazo y permitiendo, finalmente, sanear las deudas críticas actuales”, agregó el anuncio.

Socios evaluarán propuestas de inversión

Como parte del proceso de transformación, Deportivo Municipal confirmó la creación de una comisión integrada por siete socios, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las propuestas de inversión que lleguen al club. Según detalló la dirigencia, este grupo fue elegido también por unanimidad durante la asamblea extraordinaria.

Comunicado pic.twitter.com/dqPL4NUf53 — Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) May 15, 2026

“Se ha conformado una comisión de siete socios elegidos por unanimidad (...) quienes tienen la responsabilidad de evaluar las mejores propuestas de inversión”, indicó el documento oficial.

La dirigencia edil también anunció que se convocará a una nueva Asamblea Extraordinaria programada para el próximo 27 de mayo de 2026, fecha en la que podrían presentarse avances sobre el proceso de transformación y posibles inversionistas interesados.

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