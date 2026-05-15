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Deportivo Municipal apunta a la recuperación económica con cambio aprobado por unanimidad. Foto: Deportivo Municipal / Facebook
Deportivo Municipal apunta a la recuperación económica con cambio aprobado por unanimidad. Foto: Deportivo Municipal / Facebook
Por Redacción EC

El Club Centro Deportivo Municipal anunció oficialmente la aprobación de su transformación institucional en Sociedad Anónima, decisión que fue respaldada por unanimidad durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de mayo.

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