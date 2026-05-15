Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Club Centro Deportivo Municipal anunció oficialmente la aprobación de su transformación institucional en Sociedad Anónima, decisión que fue respaldada por unanimidad durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de mayo.
El Club Centro Deportivo Municipal anunció oficialmente la aprobación de su transformación institucional en Sociedad Anónima, decisión que fue respaldada por unanimidad durante la Asamblea Extraordinaria realizada el 13 de mayo.
La institución edil comunicó que esta medida representa “un paso vital y definitivo para el fortalecimiento” del club, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y afrontar las deudas críticas que atraviesa actualmente.
PUEDES VER: Deportivo Municipal es descalificado y cae hasta la Copa Perú
A través de un comunicado, el club informó que la transformación permitirá iniciar un proceso de recuperación institucional y económica. “El Club Centro Deportivo Municipal informa a sus socios e hinchas que, tras la Asamblea Extraordinaria del 13 de mayo, se aprobó por unanimidad la transformación de nuestra Asociación en Sociedad Anónima”, señaló la institución.
Además, el ‘Muni’ remarcó que esta decisión busca fortalecer al club en diferentes niveles y generar estabilidad financiera para el futuro.
“Esta decisión representa un paso vital y definitivo para el fortalecimiento de nuestra institución deportiva, garantizando su sostenibilidad a largo plazo y permitiendo, finalmente, sanear las deudas críticas actuales”, agregó el anuncio.
Socios evaluarán propuestas de inversión
Como parte del proceso de transformación, Deportivo Municipal confirmó la creación de una comisión integrada por siete socios, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las propuestas de inversión que lleguen al club. Según detalló la dirigencia, este grupo fue elegido también por unanimidad durante la asamblea extraordinaria.
Comunicado pic.twitter.com/dqPL4NUf53— Club Centro Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) May 15, 2026
“Se ha conformado una comisión de siete socios elegidos por unanimidad (...) quienes tienen la responsabilidad de evaluar las mejores propuestas de inversión”, indicó el documento oficial.
La dirigencia edil también anunció que se convocará a una nueva Asamblea Extraordinaria programada para el próximo 27 de mayo de 2026, fecha en la que podrían presentarse avances sobre el proceso de transformación y posibles inversionistas interesados.
VIDEO RECOMENDADO
- Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1: minuto a minuto del partido de hoy
- Los Chankas y la prueba que acredita a Walter Paolella como DT principal en la Liga 1
- Cienciano quiere bajar a Alianza Lima: el contundente mensaje de Alejandro Hohberg
- Cueva rompió su silencio: reveló su versión sobre la roja ante la ‘U’ y su cruce con Jordi Espinoza
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.