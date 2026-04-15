Por José Antonio Bragayrac

El Club Centro Deportivo Municipal, un club histórico del fútbol peruano se encuentra hoy en una encrucijada donde el romanticismo del histórico cariño edil choca de frente con una realidad financiera catastrófica. Bajo la presidencia del Dr. Humberto Salas Aquije. Junto a Jorge Fernández, fiscal de la actual junta directiva, el club intenta zafar de un laberinto administrativo que amenaza con arrastrarlo a la quiebra.

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