Deportivo Municipal trabaja contra el reloj para llegar en las mejores condiciones al Campeonato Nacional Tradición Copera 2026. Roberto Arrelucea, técnico del cuadro edil, reconoció que el equipo se está armando prácticamente desde cero y que todavía necesita incorporar futbolistas para afrontar un campeonato que comenzará el 1 de noviembre.

La Copa Tradición Copera es clave: el torneo entrega al campeón un cupo directo a la Liga 3, con lo que Municipal se evitaría el 2027 iniciar desde la etapa departamental de la Copa Perú. Para lograr el objetivo, la franja debe culminar la fase de grupos entre los dos primeros lugares, tras 10 partidos. Luego, deberá superar las fases de cuartos de final, semifinales y final en formato ida y vuelta. Es decir, un total de 16 partidos si es que alcanza la meta.

Dígame, para usted, ¿cómo viene viviendo estos días y semanas dirigiendo a Deportivo Municipal? ¿Qué sensaciones tiene del grupo que está formando?

Bien, lo que pasa es que estamos observando el plantel que ha venido. Es un grupo de futbolistas que vienen a ver qué posibilidades tienen de jugar por el club, porque prácticamente el club no ha tenido jugadores. Entonces, estamos empezando este trabajo desde cero, realizando observaciones y visorias, y creando una idea futbolística. Tenemos que apurarnos porque el campeonato empieza el 1 de noviembre.

Hoy, a pesar de la derrota contra José Gálvez, más allá del resultado, ¿qué conclusiones le deja el partido y qué aspectos considera que deben funcionar mejor para que el equipo pueda competir de la mejor manera, teniendo en cuenta que ya falta poco para el torneo?

Exactamente, tenemos que contratar jugadores. He visto un equipo en el que algunos futbolistas que han venido a probarse y participar en las visorías realmente no tienen el nivel para estar en el club. Entonces, ya hemos empezado a observar a algunos jugadores que están participando en determinadas ligas y cuyos contratos están por terminar. Esperemos que puedan venir a jugar con nosotros y que se concrete esa posibilidad.

Como usted dijo durante la presentación del fixture Tradición Copera, iba a reforzar el equipo con algunos jugadores de Liga 2 y Liga 3, esperando que terminen sus contratos. ¿Ya sabe qué posiciones quiere reforzar? ¿Hay algún nombre mediático que pueda llegar?

No podemos dar nombres porque los rivales también están en lo mismo. Si nosotros damos nombres, avivamos a los rivales. Municipal es un equipo que no tiene muchos recursos económicos y hay jugadores que, al recibir propuestas económicamente mejores, es normal que se vayan. Estamos luchando contra todo eso. Si tuviéramos una economía mucho más amplia, no habría ningún problema. El tema es buscar cómo seducir a muchos futbolistas para que puedan defender la camiseta de Deportivo Municipal y tratar de llegar a un acuerdo en la parte económica. El Muni es para quienes tienen corazón y hambre; el que llega tiene que saber que vamos a sufrir y luchar juntos como una familia, es un club con historia.

Hablamos con el director deportivo, el profesor Álvarez, y nos comentó que habría dos amistosos más después del partido contra José Gálvez para llegar en óptimas condiciones a la Copa Tradiciones. ¿Ya se conocen los rivales y las fechas?

El primer partido lo jugamos contra Regatas el 1 de noviembre. Esa es la primera fecha. Previamente tendremos un amistoso más.

Entonces ya el equipo se va formando...

Queremos contar ya con algunos jugadores con los que estamos conversando para poder darle otra cara al equipo. Esa es la idea. No te puedo dar nombres, como te digo, porque todo está en evaluación. Aquí todavía no se ha contratado prácticamente a nadie. Todos están en ese filtro para observar con qué jugadores nos vamos a quedar. Por eso, estos partidos han servido mucho, porque realmente te permiten ver qué tienes y qué necesitas para afrontar un campeonato tan fuerte y serio como la Copa Perú, con equipos que ya cuentan con sus jugadores. Ellos tienen una ventaja porque vienen jugando con sus equipos de Copa Perú y los están reforzando. En nuestro caso, estamos armando un equipo desde cero. Esperemos contar con la posibilidad de que esos jugadores que dejan de participar en Liga 3 y Liga 2 quieran venir a jugar por el Muni. Sé que van a tratar de esforzarse al máximo, porque no solamente se trata del tema económico. Es bonito defender la camiseta de Deportivo Municipal, pero muchos jugadores a veces prefieren otras opciones.

Christian Ramos está en evaluación en Deportivo Municipal. (Foto: Prensa de Deportivo Municipal)

¿Qué les diría a los hinchas, que siempre exigen resultados más allá de la situación en la que se encuentra el club?

Que estén tranquilos. Vamos a tratar de hacer un equipo competitivo, dentro de la economía que tiene el club y de nuestras posibilidades. Pero sé que vamos a hacer un gran campeonato. Que estén tranquilos, nada más. Como te repito, esto sirve porque han venido muchos jugadores a probarse y ya hemos descartado a unos veinte. Ahora, con estos dos partidos, sacaremos conclusiones para poder armar el equipo como queremos. Ya tenemos aproximadamente seis o siete jugadores que nos han dado su palabra de que van a venir al club, pero no podemos dar sus nombres por respeto a ellos mismos, a las instituciones en las que se encuentran actualmente y también a nuestros hinchas. Cuando firmen por el club, ahí se dará a conocer. Pero sí tenemos entre siete jugadores que ya están comprometidos con la institución.

Sobre el grupo, ¿está contento? ¿Cree que es un buen grupo enfrentar a Regatas y José Gálvez, entre los equipos más representativos?

Sí, sí. Este es un campeonato muy bonito. Hay que tomarlo con todas las ganas del mundo y esforzarnos todos. Esa es la idea. Todos tenemos que esforzarnos y ser realistas con lo que tenemos.

Profesor, para cerrar, ¿Qué es lo que busca Municipal con este equipo? ¿Un equipo agresivo, uno ordenado defensivamente que aproveche los contragolpes? ¿Cuál es la idea futbolística que va a plantear?

Claro, un equipo ordenado y, a la vez, efectivo, porque los partidos se ganan con goles. Eso es muy importante. Como te digo, vamos a ir concretando algunos fichajes para poder tener tranquilidad y saber que vamos a contar con esos jugadores durante la semana. De nada sirve hacer este tipo de partidos contra equipos que compiten y engañarnos con amistosos que no nos muestran la realidad. Es mejor enfrentar rápidamente a un equipo como Gálvez, que viene jugando la Copa Perú y cuenta con muchos futbolistas que ya conocen este campeonato. Así podemos saber si contamos o no con los jugadores necesarios para competir como corresponde.

Entonces ya tendría el plantel completo para el debut contra Regatas?

Sí, ya debemos tener un plantel mucho más armado. Así es.

¿Qué le preocupa de Regatas, teniendo en cuenta que hizo una gran campaña en la Copa Perú y llega como un rival que ya tiene una base de trabajo?

Tengo mucha fe que llegaremos bien al inicio del campeonato, tranquilidad y apoyo incondicional para lograr los objetivos a pesar del poco tiempo en búsqueda de formar un equipo que nos represente a la altura de las circunstancia.

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