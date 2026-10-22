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Resumen

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Roberto Arrelucea es el entrenador del Deportivo Municipal (Foto: Deportivo Municipal)
Roberto Arrelucea es el entrenador del Deportivo Municipal (Foto: Deportivo Municipal)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Deportivo Municipal trabaja contra el reloj para llegar en las mejores condiciones al Campeonato Nacional Tradición Copera 2026. Roberto Arrelucea, técnico del cuadro edil, reconoció que el equipo se está armando prácticamente desde cero y que todavía necesita incorporar futbolistas para afrontar un campeonato que comenzará el 1 de noviembre.

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