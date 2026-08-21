Por Marco Quilca León

El 27 de julio de 1935 nació un club destinado a convertirse en uno de los símbolos más representativos del fútbol peruano. Deportivo Municipal no solo construyó una identidad basada en el buen juego y una hinchada fiel, sino que escribió páginas inolvidables con futbolistas que marcaron época. Por sus vestuarios pasaron Hugo “Cholo” Sotil, Roberto Drago, César Cueto, Franco Navarro, Máximo Mosquera, Héctor Chumpitaz y otras figuras que elevaron el prestigio del cuadro edil.

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