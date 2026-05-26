Este miércoles 27de mayo se se definirá el futuro del Club Centro Deportivo Municipal, un histórico equipo del fútbol peruano que hoy arrastra una deuda de más de 12 millones de soles que lo han llevado a continuos descensos administrativos. Este 2026 el club tendrá que participar desde la etapa Departamental de Copa Perú en medio de un cambio de rumbo administrativo: pasar a convertirse en Sociedad Anónima.

Ahí aparece Omar Urteaga, empresario inmobiliario que promete una revolución tan ambiciosa como arriesgada. Habla de invertir 20 millones de dólares, construir un CAR en Cieneguilla, levantar polideportivos verticales, pagar las deudas en cinco años y devolver al club a Primera antes del 2028. Pero su discurso va todavía más lejos: sueña con un estadio para el centenario, apuntar al modelo de negocio de venta de jugadores, ser cantera para la selección y con convertir al Municipal, en las próximas décadas, en uno de los clubes con más hinchas del país a base de éxito deportivo. En esta entrevista con El Comercio detalla cómo pretende hacerlo.

Cuéntenos un poco sobre tu experiencia empresarial y si ha tenido relación previa con el fútbol

Soy administrador de empresas por la Universidad de Lima, con especialidades en finanzas y marketing en ESAN y en España. Me he desarrollado principalmente en el sector financiero y, desde hace años, en el rubro inmobiliario con mi empresa InResource, construyendo hoteles en Perú (Cieneguilla, Tumbes, Arequipa) y en el extranjero. Mi modelo de negocio se basa en la copropiedad hotelera, permitiendo a las personas ser dueñas de activos y no solo arrendadores. Actualmente, gestionamos inversiones de casi 100 millones de dólares en proyectos hoteleros. En el ámbito deportivo, estamos lanzando InSports para desarrollar polideportivos verticales.

¿Qué son los polideportivos verticales y cómo vincula este proyecto con el Municipal?

Los polideportivos son edificios de seis pisos donde se pueden practicar múltiples disciplinas (natación, artes marciales, básquet, fútbol) en poco espacio, aspiramos a construir uno en cada distrito de Lima. El Municipal entra como una marca aspiracional. Los inversionistas de estos edificios obtienen acciones, rentabilidad y una membresía del club. Cada persona que adquiera una membresía a través de estos complejos —ya sea como beneficio por su inversión o de forma independiente— pagará aproximadamente 99 dólares al año.

Es importante precisar que la construcción de cada edificio (valorada entre 12 y 15 millones de dólares) es financiada por inversores privados bajo un modelo de copropiedad, por lo que el club no asume el riesgo de la obra pero sí recibe el beneficio de la masa societaria. Se estima que cada polideportivo vertical contará con una base de entre 2,500 y 3,000 personas (inversores que reciben la membresía como beneficio), lo que permite proyectar un flujo de ingresos constante conforme se inauguren más edificios. Queremos que el Municipal vuelva a ser un club polideportivo de primer nivel, no solo de fútbol.

Cuál es su respaldo financiero para un reto tan grande como rescatar a Municipal de una deuda superior a los 12 millones de soles

Mi respaldo es lo que ya he construido. Cuando empecé en hoteles, me decían que era solo un “banquero” y no sabía de hoteles. Pero soy un adicto al trabajo y sé contratar a los mejores especialistas. Para el Municipal, traeré a los mejores gerentes deportivos y profesionales del sector.

Hablemos del plan para el club. El objetivo es volver a primera, ¿verdad?

Mi objetivo es más ambicioso: que en los próximos 35 a 50 años el Municipal sea el equipo número uno del país en hinchas. La gente se asocia a los resultados; lo vimos con Cristal o Cienciano. Si trabajamos profesionalmente y logramos títulos, captaremos a las nuevas generaciones. El “Muni” tiene la franja, que es el Perú, y no genera antipatías, eso es muy importante.

¿Apostará por la formación de menores?

Las divisiones menores son lo más importante. Queremos que el Municipal sea la base de la selección Sub-17 para el mundial de 2030. Para ello, invertiremos en un Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Cieneguilla, con una inversión de 12 millones de dólares a largo plazo y que funcionará como un internado. Buscamos retomar una identidad futbolística basada en la escuela española, que sintetiza lo mejor de Holanda, Argentina y Brasil. El negocio real del fútbol moderno no es la televisión, sino la exportación de jugadores, como hace Independiente del Valle en Ecuador. Ese será nuestro modelo.

¿Y cómo se integrarán las academias y franquicias en esto?

Actualmente hay 17 franquicias que solo usan la marca. Queremos darles metodología, seguimiento y tecnología. Implementaremos una aplicación para que padres e hijos vean sus métricas de progreso (velocidad, pases, técnica), lo que dará tangibilidad al trabajo. Haremos visorias trimestrales para captar talentos que pasen de las franquicias a la escuela base y luego a menores.

Los socios y la deuda

¿Cómo queda el control del club bajo el modelo de Sociedad Anónima?

El plan contempla una inversión de 20 millones de dólares en 10 años. El accionariado se divide en: 65% para nosotros (clase A), 10% para los socios históricos (clase B) y 25% abierto para terceros (clase C). Es vital mencionar que con el 65% no tenemos mayoría calificada (se requiere 66%), por lo que no podemos liquidar la marca, vender el escudo o cambiar los colores sin los socios. Los socios clase B tienen un veto histórico sobre la identidad y símbolos del club.

¿Qué se planea para incrementar la base de socios?

Se buscará recuperar el vínculo familiar con el club mediante nuevos programas como Herencia Edil, que es similar al modelo del Regatas Lima, donde los hijos de socios tienen beneficios para ingresar. También está Linaje Edil, un concepto para reconocer a familias que han sido hinchas por múltiples generaciones (abuelos, padres, hijos). Además, están las membresías vinculada a los polideportivos: quienes inviertan en los polideportivos verticales recibirán una membresía del club, generando un ingreso de 99 dólares anuales directos para el Municipal.

Omar Urteaga, empresario inmobiliario de 43 años busca liderar el resurgimiento de Deportivo Municipal.

¿Qué pasará con la enorme deuda que arrastra el club?

La deuda principal es de unos 12 millones de soles, aunque es más si sumamos todo. Nuestro plan es poner al club en azul en 3 años, pagando primero a SAFAP, la Federación, SUNAT y AFP. Aproximadamente 4 millones de soles se deben a los propios socios que han prestado dinero al club a lo largo de los años. El plan de pagos proyecta cubrir todas las deudas, incluyendo a socios y proveedores, entre el año cuatro y cinco de la gestión.

¿Su gestión será auditable?

La gestión será auditada externamente para garantizar transparencia, algo que nunca ha pasado en el club. Por contrato en estatutos está la auditoría, vamos a ser una empresa auditada externamente. Eso va a permitir la total transparencia de las finanzas en el club. Algo que no ha existido nunca. Literalmente la dirigencia que entraba antes hacía las cosas como quería. Ahora, al ser una empresa privada, nos permite atraer inversión. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar con una asociación donde no sabes si la dirigencia actual va a estar de acá dos años y que obviamente no te da a ti una seguridad como inversionista, a trabajar con una empresa que no importa si mañana cambias al gerente general, tú haces el contrato con la empresa y eso significa que lo vas a respetar.

¿Cómo se asegura que la inversión se cumpla?

El compromiso inicia con aproximadamente 1.5 millones de soles, escalando a 2.2 millones el segundo año, 3 millones el tercero, y así sucesivamente. Para dar seguridad a los socios sobre el cumplimiento de estos montos, el contrato incluye cláusulas de penalidad: si el inversionista incumple con los aportes anuales pactados, su porcentaje de acciones (inicialmente el 65% de Clase A) disminuye proporcionalmente (por ejemplo, bajando al 85% del total si se suma la Clase C no vendida).

El reto Copa Perú

El reto inmediato es la Copa Perú, que empieza en un mes. ¿Cuánto se plantea invertir para ganar este torneo?

Estamos rearmando el equipo con una inversión de entre 500,000 y 800,000 soles para la campaña, que más o menos, para que tengamos referencia es un presupuesto alto para este tipo de competencias y más incluso porque es desde la etapa departamental, lo cual significa que es un presupuesto que literalmente se va a consumir en en 6 meses.

¿Y cómo va el rearme del equipo a un mes del debut?

Tenemos una base de 15 jugadores, incluyendo a Christian Ramos y a Jair Céspedes, quienes están comprometidos pese a ser Copa Perú. Debido a que el equipo se había armado originalmente para la Liga 3, se está reestructurando para adaptarse a las bases de la Copa Perú, que permiten hasta 25 jugadores inscritos con cuotas específicas de futbolistas Sub-20 y Sub-25. Al estar el club en la provincia de Lima, el plan consiste en captar a los mejores talentos de Interligas. Se están contactando a los entrenadores de los 44 equipos que ya han sido descalificados para invitar a sus mejores jugadores a probarse. Las pruebas se hacen de noche en Chorrillos para acomodarnos a la realidad de estos chicos que trabajan durante el día.

¿Cuál es la situación del entrenador Adrián Celis?

He hablado con Adrián, es un gran profesional y parte de la institución. Tiene este mes para demostrarnos su capacidad y ya me ha sorprendido en los primeros días. Pero he sido claro con él, si en dos semanas vemos que le falta perfil para este reto, traeremos a alguien con experiencia ganando Copa Perú para que trabaje con él. El objetivo es único: campeonar y ascender a Liga 2 este año.

Humberto Salas es el nuevo presidente de Deportivo Municipal. (Foto: Difusión).

¿Cuándo veríamos a Municipal de vuelta en Primera?

La expectativa de este año es lograr el ascenso a Liga 2, ya que es el objetivo, campeonar la Copa Perú, lograr el ascenso a Liga 2, eventualmente el año 2027-28 incluso buscar el ascenso a Liga 1. La expectativa máxima obviamente es que el 2028 estemos de vuelta en Primera. Ahora, ese retorno a la Liga 1 partiendo de que vamos a trabajar en menores 26 27 28, va a ser totalmente diferente al que antes tuvo Municipal. ¿Por qué? Porque ahora viene con cantera, ahora viene con una base de jugadores abajo formados con una idea de fútbol, con una metodología de fútbol que obviamente van a permitir la adaptación y transición más rápida que permitan tener un equipo altamente competitivo sin depender de traer extranjeros. Si traemos extranjeros nosotros, que obviamente también los vamos a traer, será para darle mayor nivel al equipo, van a ser extranjeros que realmente valgan la pena. O sea, un extranjero que venga en su mejor momento, no que venga a los 35 años cuando ya está prácticamente colgando los chimpunes.

¿Cuál es su anhelo personal con Municipal?

Empecé este proyecto como simpatizante hace un año, pero hoy ya soy hincha. Independientemente de lo que pase en la asamblea, me haré socio porque esta institución histórica de 90 años no puede seguir así, conmigo o si mí esta situación del club tiene que cambiar. Por eso para el centenario en 2035, nuestro objetivo es inaugurar la primera etapa de nuestro estadio propio con aforo para 45,000 personas. Yo sé que la historia y la hinchada no tienen precio, pero los activos, patrimonio y pasivo, sí tienen un precio contablemente hablando. Nosotros queremos invertir progresivamente y devolver al club al sitial que merece por su historia y su influencia en el fútbol peruano. Queremos que el “Muni” sea el modelo de gestión deportiva en el Perú.

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