Por José Antonio Bragayrac

Este miércoles 27de mayo se se definirá el futuro del Club Centro Deportivo Municipal, un histórico equipo del fútbol peruano que hoy arrastra una deuda de más de 12 millones de soles que lo han llevado a continuos descensos administrativos. Este 2026 el club tendrá que participar desde la etapa Departamental de Copa Perú en medio de un cambio de rumbo administrativo: pasar a convertirse en Sociedad Anónima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista