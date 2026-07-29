Por Jean Pierre Maraví Coppa

Deportivo Municipal volvió a ser noticia a nivel internacional. La innovadora iniciativa del tradicional club peruano de presentar una camiseta con 1,000 patrocinadores fue destacada por el diario argentino Olé, que resaltó el modelo de financiamiento impulsado por la institución para afrontar la crisis económica que atraviesa.

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