Deportivo Municipal volvió a ser noticia a nivel internacional. La innovadora iniciativa del tradicional club peruano de presentar una camiseta con 1,000 patrocinadores fue destacada por el diario argentino Olé, que resaltó el modelo de financiamiento impulsado por la institución para afrontar la crisis económica que atraviesa.

El reconocimiento llega en una semana especial para la institución edil. Ayer, Deportivo Municipal celebró su aniversario número 91, aunque la fecha estuvo marcada por un duro golpe deportivo, ya que el último domingo quedó eliminado de la Copa Perú al igualar 2-2 con Sport Humaya en el tiempo reglamentario y caer 4-1 en la definición por penales, despidiéndose del torneo. Pese a la eliminación, Jair Céspedes fue uno de los jugadores más destacados del encuentro por su rendimiento durante los 90 minutos.

Como se recuerda, Municipal atraviesa una delicada situación económica y administrativa que lo llevó a sufrir tres descensos consecutivos en el fútbol peruano, obligándolo a competir en la Copa Perú con el objetivo de iniciar su recuperación institucional y deportiva.

Ante este panorama, la dirigencia lanzó en enero una campaña inédita: puso a la venta espacios en la camiseta oficial del equipo por 60 dólares cada uno a través de una plataforma digital. La respuesta fue inmediata y, en apenas tres meses, logró reunir 1,000 patrocinadores.

La iniciativa recibió el respaldo de hinchas, familias, integrantes de la barra, pequeñas y medianas empresas, marcas de indumentaria, constructoras, bodegas, pet shops, financieras, joyerías y diversos emprendimientos familiares, que decidieron aportar para mantener con vida al histórico club.

Ahora, Deportivo Municipal dio un paso más con el lanzamiento oficial de la camiseta de los mil sponsors. El club inició la preventa de la indumentaria a través de EOO Sports con un 20 % de descuento, por lo que el precio promocional es de S/ 119.20, mientras que el valor regular será de S/ 149.00. Además, los patrocinadores que participaron en la campaña podrán acceder a un 35 % de descuento y otros beneficios exclusivos.

Camiseta de Deportivo Municipal temporada 2026

La camiseta, que luce los logos de los mil auspiciadores distribuidos en toda la prenda, se convirtió en el símbolo de una campaña de financiamiento colectivo que permitió cubrir los principales costos de la temporada y captar la atención de medios internacionales. El diario argentino Olé destacó la creatividad del club peruano para encontrar una alternativa de sostenibilidad en medio de una compleja crisis financiera.

Aunque el objetivo deportivo no pudo cumplirse tras la eliminación en la Copa Perú, la iniciativa dejó un precedente sobre nuevas formas de financiamiento para clubes con dificultades económicas y convirtió a Deportivo Municipal en un caso que ha despertado interés dentro y fuera del país.

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