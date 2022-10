LEE TAMBIÉN | Martín Anselmi: los cinco meses que el DT campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle pasó en Cusco formando jugadores

Desde un principio, antes de comenzar la licitación de los derechos televisivos, Deporte Total buscó la versión desde Videna y nos aseguraron que el propósito es mejorar las condiciones para todos los clubes, y quienes aún tengan contrato con Gol Perú, se beneficiarán al término del mismo. Sin embargo, esto ha generado -inevitablemente- tantos adeptos como antagonistas.

Los implicados son muchos. Las cosas no están claras. Y estos temas muchas veces resultan relativamente confusos. Por ello, en esta nota, profundizaremos en cinco preguntas generales acerca del tema, que nos permitirán entender mejor la incesante controversia.

1. ¿Qué son los derechos de TV y a quién le pertenece en la Liga 1?

Con el crecimiento constante de las tecnologías de comunicación, es inevitable que los acontecimientos deportivos no tengan una amplia difusión hoy en día. En el caso del fútbol, el deporte más popular en varios rincones del mundo, la rentabilidad es realmente impresionante en este sentido, por lo que distintas cadenas televisivas luchan por obtener exclusivamente los derechos de transmisión de los encuentros, tanto nacionalmente como internacionalmente.

“Los derechos de televisión en el ámbito deportivo son una figura protegida por las normas conexas del derecho de autor. Tienen muchos elementos similares”, describe Julio García, abogado especialista en temas legales deportivos.

Bajo esa misma línea, los derechos de TV, además de ser la base de la relación entre el deporte y los medios de comunicación, son una de las principales fuentes de ingresos de los clubes de fútbol. En el Perú, el propietario original de estos derechos es la Federación Peruana de Fútbol (FPF), de acuerdo a lo que se demarca en los Estatutos de la FIFA y los de la misma FPF.

Sin embargo, en los últimos años la FPF cedió estos derechos audiovisuales de forma exclusiva a los mismos clubes nacionales (titularidad derivada), que individualmente firmaron contratos con el Consorcio Fútbol Perú (CFP), conformado por Media Networks Latin America y GolTV.

“En el caso peruano, en el 2013 se firmaron contratos entre el Consorcio y cada uno de los clubes. Esos contratos reconocen y señalan que los clubes son titulares. Esos contratos fueron aceptados y validados en la Federación”, explica Julio García. “El titular de los derechos de televisión es la FPF, efectivamente, pero los cedió económicamente, porque cobra el 10% por el contrato de cada club”, dice por su parte Oscar Romero, presidente de la ADFP.

Es así que actualmente el canal Gol Perú transmite los partidos de 16 de los 20 equipos de la Liga 1, por lo que prácticamente goza de relativa exclusividad a nivel local. Sin embargo, esto cambiará pronto. En vista de que la mayoría de contratos de los clubes están cerca de llegar a su fin, la FPF inició dos meses atrás la licitación de los derechos de transmisión del certamen para la temporada 2023.

2. ¿Cuándo, dónde y cómo se llevó a cabo el proceso de licitación de los derechos de TV de la Liga 1?

En principio, el máximo ente del fútbol nacional constituyó una comisión -integrada por algunos clubes nacionales como Sporting Cristal, César Vallejo, Cantolao, entre otros- para manejar el tema de los derechos de televisión de la Liga 1. A partir de ahí, convocó a un proceso de licitación, que -en otras palabras- refiere a una subasta, en el que se evalúan las distintas ofertas que lleguen a la institución.

El proceso se llevó a cabo desde el lunes 8 de agosto hasta el miércoles 10 del mismo mes. La FPF recepcionó las ofertas de los medios interesados en adquirir estos derechos televisivos, solo en el lapso indicado, en una notaría de Santiago de Chile, hecho que desató mayor polémica.

De hecho, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) se encargó de dar una explicación al respecto en un comunicado con un tono de advertencia. De acuerdo a esta institución, la FPF organizó el concurso fuera del país básicamente por la falta de poderes de Agustín Lozano.

Sucede que los nuevos estatutos -aprobados en octubre del 2021 en la Asamblea de Bases con el visto bueno de la FIFA y posteriormente ratificados por el TAS (julio del 2022)-, todavía no son reconocidos en los Registros Públicos. La SUNARP rechazó la inscripción de la Junta Directiva de la Federación, al considerar que el puesto de presidente no está vigente “por haber caducado el plazo para el ejercicio de sus funciones”.

En ese contexto, no existe en la actualidad un representante oficial a cargo de la Federación, al menos ante los ojos del Estado Peruano. Por ello, la ADFP considera que Agustín Lozano no tiene el poder para firmar ningún tipo de acuerdo en nombre del ente futbolístico.

Sin embargo, el escudo que tiene la FPF es el aval de la Conmebol y la FIFA, del cual se vale para seguir ejerciendo su papel como ente máximo del fútbol peruano. Además que, asegura esta institución, la validez legal de la junta directiva elegida en diciembre del 2021 no debe estar en debate, pues su inscripción se encuentra en trámite ante la SUNARP únicamente para publicidad registral.

En esa misma línea, el ente nacional emitió un comunicado específicamente para justificar el desarrollo de este proceso fuera del país. Agustín Lozano encargó la licitación a la empresa chilena Prisma, debido a la asesoría que recibe de Landmark Alantra, banco de inversión con la que la Federación firmó un acuerdo en 2020 justamente para la licitación de derechos televisivos.

“Se decidió que parte del mismo se desarrolle en una sede internacional, persiguiendo la neutralidad y objetividad que el caso requiere; siempre con la participación de la FPF, a través de la Comisión de Licitación de Derechos de TV”, señaló la FPF.

3. ¿Qué empresa ganó la licitación y qué beneficios da?

La Federación inició la revisión de todas las ofertas que se presentaron en la notaría chilena desde el 10 de agosto. Es importante mencionar que, según asegura la FPF, el actual operador optó por no participar en la licitación con alguna propuesta.

Al completar con éxito el proceso de licitación, la institución liderada por Lozano hizo énfasis únicamente en la oferta “muy interesante” que recibió de parte de 1190 Sports, una compañía global que se dedica a la gestión y comercialización de derechos televisivos y que cuenta con el apoyo financiero de 777 Partners.

“Actualmente, 1190 Sports gestiona, entre otras propiedades los derechos de transmisión internacional de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina (a través de su participación en AFD, Argentina Football Distribution) y las Series A y B del Campeonato Brasileirao”, explicó la FPF.

Este hecho generó cierta suspicacia. La ADFP no tardó en dar a conocer su posición sobre los tres puntos que expuso la Federación en su comunicado del 11 de agosto, los cuales considera que son incongruentes.

“En el punto 1, dice que ha recibido ofertas (en plural), más de una mínimamente. En el punto 2, hace todo un detalle de la parte económica y empresarial de 1190 Sports. La pregunta sería: ¿si ha recibido ofertas, por qué solo habla de 1190 Sports? ¿Y por qué al finalizar dice que va a estudiar esa oferta?”, cuestiona Oscar Romero.

Sea como fuere, la noche anterior al partido de despedida de Claudio Pizarro en Alemania, el día 23 de septiembre, la FPF anunció el ganador de la licitación de los derechos de TV para la temporada 2023 por un paquete de 13 años: 1190 Sports.

En un inicio, se desconocían los detalles del acuerdo y qué tan beneficioso sería esto para los clubes en materia económica, por lo que se generó mucha incertidumbre en ese sentido. Sin embargo, recientemente, la Federación esclareció públicamente todos los puntos necesarios a través de su vocero legal, el Dr. Carlos Cora Coria.

“En primer lugar, cada club va a recibir 20% más de lo que ya viene recibiendo del actual operador. En segundo lugar, cada club va a recibir un pago único de 500 mil dólares, y en tercer lugar, los clubes van a recibir el 70% de las utilidades que genere este nuevo modelo de negocio, como ha sucedido en otros países donde el régimen es parecido”, detalló.

4. ¿Cuál es el panorama de los clubes?

El panorama es incierto para todos. Casi el total de clubes nacionales finalizarán su contrato en diciembre del 2022. Solo Carlos Mannucci (2023), Universitario, Sport Boys y Deportivo Municipal (2024) tendrán que seguir trabajando con Gol Perú por el tiempo que acordaron individualmente.

En su momento, fuentes cercanas a la FPF confirmaron a este Diario que absolutamente todos los clubes peruanos, sin excepción, entraron a la licitación. En los casos de Mannucci, ‘U’, Boys y Muni, estos equipos recibirán el importe de los nuevos derechos televisivos recién al terminar su vínculo contractual con Gol Perú.

FIN DE CONTRATO CLUBES 2022 - Alianza Lima

- Cienciano

- Atlético Grau

- César Vallejo

- Sporting Cristal

- Binacional

- Melgar

- ADT

- Alianza Atlético

- Cantolao

- Sport Huancayo

- Carlos Stein

- San Martín

- Ayacucho FC

- UTC 2023 - Carlos Mannucci 2024 - Universitario

- Sport Boys

- Deportivo Municipal *Todos los clubes entran en la licitación

Sin embargo, el punto más controversial en todo esto -más allá de que se respetarán los contratos actuales-, es la cláusula de preferencia e igualdad (para renovación) que tiene especificado cada club en sus contratos vigentes con el Consorcio Fútbol Perú.

“Esto quiere decir que, vencido el contrato, si mañana viene un operador y le dice al club x, que le van a pagar el doble de lo que le pagaban, lo que tiene que hacer el club es ir con ese contrato en firme al actual operador y comentarle la oferta. Si el operador actual iguala la oferta, el club tiene que continuar con su contrato. Y si no lo puede igualar, el club queda libre y tranquilamente puede firmar su contrato con cualquier otro operador”, ilustra el presidente de la ADFP.

Bajo ese panorama, Alianza Lima, Universitario y Cienciano publicaron un comunicado en conjunto, expresando la profunda preocupación acerca de todos los perjuicios que esta licitación puede causar principalmente en los clubes nacionales, pues GOLPERU remitió una carta a cada uno exigiendo que cumplan sus obligaciones contractuales.

“Estamos próximos a ingresar a un conflicto sin precedentes entre la FPF y las casas de televisión, en donde los perjudicados, castigados, sancionados y penalizados seremos los clubes de fútbol; ello a pesar de que venimos cumpliendo todas y cada una de nuestras prestaciones contractuales”, lamentaron el 9 de agosto.

Esta preocupación se ha extendido sin cese hasta el último día. Después de que se diera a conocer a la compañía ganadora de la licitación, seis clubes de la Liga 1 (Universitario, Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Alianza Atlético y Binacional) se unieron en un solo comunicado para mostrar su rechazo sobre la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso y para exigir a la Federación mayor transparencia y toda la información del tema. Ese pedido también fue compartido por el Sport Boys.

“Requerimos a la Federación Peruana de Fútbol que haga de conocimiento de los clubes los documentos que sustenten y acrediten que el proceso de licitación realizado cumplió con todas las etapas establecidas. Asimismo, solicitamos a la FPF información sobre las empresas que presentaron ofertas, cuáles fueron los montos y qué razones determinaron que el proceso se declarara desierto”, se lee en el comunicado.

“De la misma forma, a través del oficio que se nos hizo llegar, se nos indicó que la Federación Peruana de Fútbol y la empresa 1190 Sports habrían llegado a un acuerdo de entendimiento. Sobre ello, considerando la afectación directa de nuestros intereses patrimoniales como instituciones, es imperativo conocer las condiciones generales que el ente máximo del fútbol peruano estaría pactando”, añade entre otras cosas.

Las dudas de los clubes eran muchas y con justas razones. Por ese motivo, la Federación realizó una reunión el reciente 3 de octubre con los equipos participantes del torneo local, los representantes de la compañía 1190 Sports y asesores externos, para disipar todas las dudas posibles.

En la reunión se trataron muchos puntos sobre el tema. Sin embargo, algunos clubes siguen en plena desconfianza. Según nos cuenta la ADFP, varias dudas quedaron en el aire, más allá de que se hayan atendido “todas las consultas”, como aseguró la FPF en su comunicado.

“Te dicen que va a haber un contrato de asociación en el que 1190 Sports se lleva 30% y la Federación 70%, ¿pero de qué? (...) Ahora no les han dicho a los clubes que le van a mejorar un 20%, pero no dicen cuánto. Les han dicho que van a dar un solo pago de 500 mil dólares, pero no dicen cuándo, ni cómo ni quién lo va a dar. Los clubes no tienen absolutamente nada seguro, menos quién garantice el contrato”, protesta Oscar Romero.

5. ¿Qué consecuencias puede tener esta controversia?

La polémica tiene para rato. Toda esta situación, de hecho, puede desencadenar problemas judiciales para los clubes con el actual operador, tras las cláusulas de preferencia e igualdad de los contratos ya explicadas en los anteriores puntos.

De hecho, la ADFP advierte que en este caso no solo pueden haber consecuencias legales, sino también fuertes penalidades económicas, ya que también existen cláusulas de penalidad en casos de incumplimiento.

“Si los clubes no respetan este derecho de igualdad, lo que va a hacer el operador, y lo dice en otra cláusula, es que va a ejecutar una cláusula penal económica. Prácticamente, le va a decir devuélveme desde que te di toda la plata (desde que comenzó el contrato) hasta la finalización y aparte un pago por indemnización por daños y perjuicios”, señala Oscar Romero.

Por otra parte, si alguno desea renovar su contrato televisivo con el actual operador, amparándose en la cláusula de preferencia, de igual forma se vería bastante perjudicado por la misma Federación, siendo marginado de la Liga 1, Copa Sudamericana o Copa Libertadores.

“Estarían infringiendo claramente el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de su participación en las competiciones organizadas por la Federación, la Conmebol y la propia FIFA”, advierte el vocero legal de la FPF.

Entonces, sea cual sea la decisión que adopten, los clubes se verán totalmente comprometidos de forma negativa en cualquier escenario. Lo cierto es que la Federación ha ofrecido el acompañamiento, asesoría y defensa legal para que puedan lidiar con cualquier situación que se presente.

De igual forma, todo esto -desde ya- podría ocasionar importantes pérdidas económicas, inestabilidad jurídica en los contratos y que, incluso, el Campeonato Nacional corra el peligro de paralizarse.

“Creo que los clubes ya no pueden ejercitar el derecho de preferencia a futuro, porque ya le cortaron esa posibilidad. Ahora la Federación ha recuperado la gestión de los derechos de transmisión. En cualquier caso, si el Consorcio considera que hay una afectación legal, me da la impresión que contra quien tendría que ir es contra la Federación, no contra los clubes”, apunta Julio García.