Universitario recuerda el legado de ‘Mendocita’, quien acompañó la formación de grandes futbolistas. Foto: Universitario de Deportes
Universitario recuerda el legado de ‘Mendocita’, quien acompañó la formación de grandes futbolistas. Foto: Universitario de Deportes
Por Redacción EC

Universitario de Deportes expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cirilo Mendoza Gutiérrez, cariñosamente conocido como ‘Mendocita’, quien dedicó 44 años de su vida al servicio de la institución merengue. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el club crema recordó su trayectoria y destacó el compromiso que mantuvo durante más de cuatro décadas.

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