Universitario de Deportes expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cirilo Mendoza Gutiérrez, cariñosamente conocido como ‘Mendocita’, quien dedicó 44 años de su vida al servicio de la institución merengue. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el club crema recordó su trayectoria y destacó el compromiso que mantuvo durante más de cuatro décadas.

La noticia generó un mensaje de reconocimiento por parte de la institución, que despidió a uno de sus trabajadores más queridos y resaltó la huella que dejó en diferentes generaciones de futbolistas formados en sus divisiones menores.

“Descansa en paz, querido Mendocita”, fue el mensaje con el que Universitario cerró su publicación, en la que también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del trabajador.

Universitario está de luto: el club despide a ‘Mendocita’ tras 44 años de servicio. Foto: Universitario de Deportes

‘Mendocita’ dedicó 44 años de su vida a Universitario

Cirilo Mendoza Gutiérrez se incorporó a Universitario en 1982, en el histórico Estadio Lolo Fernández. Allí comenzó sus labores como utilero y lavandero, funciones que desempeñó con dedicación y compromiso a lo largo de su trayectoria.

Durante 44 años de trabajo ininterrumpido, se convirtió en una figura importante del fútbol formativo del club. Su labor le permitió acompañar de cerca el crecimiento de numerosas generaciones de futbolistas que posteriormente llegaron al primer equipo y defendieron la camiseta de la selección peruana.

Su presencia en el día a día de las divisiones menores lo convirtió en un personaje cercano para jugadores, entrenadores y trabajadores de la institución.

A lo largo de su extensa trayectoria, Cirilo Mendoza compartió con diferentes referentes históricos de Universitario y acompañó el proceso formativo de destacados futbolistas.

Entre los nombres mencionados por el club figuran Roberto Martínez, José ‘Chemo’ del Solar, José Luis ‘Puma’ Carranza, Jean Ferrari, Manuel Barreto, José Carvallo, Raúl Fernández, Andy Polo, Edison Flores y Piero Quispe, entre muchos otros.

Varios de ellos llegaron a convertirse en referentes del equipo crema y también representaron al Perú en competiciones internacionales.

El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Cirilo Mendoza Gutiérrez, histórico utilero de nuestras divisiones menores, quien dedicó 44 años de su vida al servicio y amor por nuestros colores. Su entrega, compromiso y legado permanecerán por siempre con nosotros 🙏 ¡Descansa en paz, «Mendocita»! 🕊️ — Universitario (@Universitario) November 5, 2026

Universitario le dedicó un último mensaje de despedida

En su comunicado, Universitario destacó la vocación de servicio, el compromiso y el cariño que ‘Mendocita’ demostró por la institución durante más de cuatro décadas.

“Su vocación de servicio, compromiso y cariño por Universitario dejan una huella imborrable en la historia del club y en todos quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él”, expresó la institución.

Finalmente, el club acompañó a sus familiares y seres queridos en este difícil momento y reiteró sus condolencias por la partida de quien fue parte de la historia cotidiana de Universitario desde 1982.

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