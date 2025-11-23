La lucha por la permanencia llegó a su desenlace este domingo 23 de noviembre, cuando Ayacucho FC se convirtió en el segundo equipo en descender a la Liga 2. El cuadro ayacuchano cayó 2-1 ante Cienciano en el Cusco, resultado que selló su retorno a la segunda división tras una temporada marcada por la irregularidad y la falta de resultados fuera de casa.

Ayacucho FC se suma así a la lista de clubes que perdieron la categoría este 2025. Semanas atrás lo había hecho Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH), que no logró recuperarse de una negativa primera mitad de temporada. El primer club en quedar fuera de la Liga 1 fue Deportivo Binacional, que quedó inhabilitado para participar en el torneo debido al incumplimiento de requisitos administrativos.

Con estos tres descensos, la Liga 1 2025 cierra su capítulo más dramático para varios equipos tradicionales, marcando un nuevo inicio para ellos en la Liga 2, donde buscarán reconstruir su camino deportivo.

💔🇵🇪 De las imágenes más desgarradoras del año: los jugadores de Ayacucho FC rompieron en lágrimas tras concretarse su DESCENSO a la Liga 2 2026. A pesar de luchar ante Cienciano, el resultado no los acompañó y en la última fecha del Clausura perdieron la categoría. Un llanto de… pic.twitter.com/vQaq3lqLe5 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 23, 2025

Los ascendidos: FC Cajamarca y CD Moquegua jugarán en Liga 1 en 2026

Mientras algunos equipos despiden la categoría, otros celebran su llegada a la élite del fútbol peruano. Esta temporada, FC Cajamarca se coronó campeón de la Liga 2 2025, logrando un ascenso sostenido en una campaña sólida y con cifras ofensivas que lo consolidaron como el mejor del torneo.

El segundo ascenso fue para CD Moquegua, que consiguió el boleto a primera división tras una destacada campaña y un rendimiento que lo posicionó como uno de los cuadros más consistentes del campeonato. Su llegada marca el retorno del sur al protagonismo del fútbol nacional, ampliando además la presencia geográfica de la Liga 1.

Con ambas incorporaciones, la temporada 2026 contará con dos nuevos protagonistas que buscarán mantenerse en la máxima categoría y competir de igual a igual con los clubes históricos del país.