Los Chankas cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso y le perdió el rastro a Alianza Lima en el liderato del Torneo Apertura. No osbtante, la bronca al finalizar el partido se llevó el foco de todas las cámaras.
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Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, acusó a Patrick Zubczuk de perder tiempo y tras el pitido final fue directamente a encararlo.
Los jugadores de Garcilaso, al ver la discusión, se acercaron y discutieron con el entrenador. Horacio Benincasa fue el más enérgico.
“Yo nunca le falté el respeto. Él (Paolella) vino a decir que recibíamos plata de otros clubes”, comentó el defensor en L1MAX.
En pocos segundos llegaron los futbolistas de Los Chankas y se armó una gresca en la que la policía tuvo que intervernir.