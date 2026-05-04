Los Chankas cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso y le perdió el rastro a Alianza Lima en el liderato del Torneo Apertura. No osbtante, la bronca al finalizar el partido se llevó el foco de todas las cámaras.

Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, acusó a Patrick Zubczuk de perder tiempo y tras el pitido final fue directamente a encararlo.

Los jugadores de Garcilaso, al ver la discusión, se acercaron y discutieron con el entrenador. Horacio Benincasa fue el más enérgico.

“Yo nunca le falté el respeto. Él (Paolella) vino a decir que recibíamos plata de otros clubes”, comentó el defensor en L1MAX.

En pocos segundos llegaron los futbolistas de Los Chankas y se armó una gresca en la que la policía tuvo que intervernir.