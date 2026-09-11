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Resumen

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Desde Deporte Total de El Comercio y Depor hemos preparado una cobertura completa del Alianza Lima vs Universitario que contará con información en vivo, reportes desde Matute, contenido para redes sociales y cinco horas ininterrumpidas del Stream Depor. | Foto: El Comercio
Desde Deporte Total de El Comercio y Depor hemos preparado una cobertura completa del Alianza Lima vs Universitario que contará con información en vivo, reportes desde Matute, contenido para redes sociales y cinco horas ininterrumpidas del Stream Depor. | Foto: El Comercio
Por Jasson Curi Chang

El clásico Alianza Lima vs Universitrio no arranca con el pitazo de Micke Palomino o con las declaraciones cruzadas bajando del bus entre ambos bandos. El clásico comienza a vivir mucho antes, cuando las calles empiezan a pintarse de blanquiazul y crema, cuando aparecen las camisetas, los banderazos y esa ansiedad que solo un Alianza Lima-Universitario puede provocar.

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