El clásico Alianza Lima vs Universitrio no arranca con el pitazo de Micke Palomino o con las declaraciones cruzadas bajando del bus entre ambos bandos. El clásico comienza a vivir mucho antes, cuando las calles empiezan a pintarse de blanquiazul y crema, cuando aparecen las camisetas, los banderazos y esa ansiedad que solo un Alianza Lima-Universitario puede provocar.

Este sábado 12 de setiembre, desde las 8:00 p.m., Matute será el escenario de una nueva edición del partido que paraliza al país futbolero. Universitario llega con 17 puntos en el Clausura y buscando ser líder, mientras que Alianza Lima suma 13 unidades y necesita reencontrarse con el triunfo después de tres partidos sin ganar.

Y en El Comercio y Depor estaremos ahí para contarlo todo. La tradición tendrá su espacio el domingo 13, con una edición impresa de El Comercio que recogerá las mejores fotografías, las crónicas, los puntajes y todos los detalles de lo que haya dejado el clásico. Pero la historia comenzará mucho antes.

Desde la mañana del sábado, las plataformas digitales de El Comercio y Depor tendrán información en vivo: las incidencias de la previa, los banderazos, las declaraciones de los protagonistas y el ambiente que se respire en los alrededores de Matute. Durante los 90 minutos, el minuto a minuto llevará cada jugada, cada gol, cada expulsión y cada polémica. Y después del pitazo final llegarán las declaraciones y las primeras conclusiones.

Cinco horas de streaming y desde el corazón de Matute

La apuesta audiovisual será uno de los grandes protagonistas de esta cobertura.

Fernanda Huapaya, especialista en las coberturas de Alianza Lima para Deporte Total de El Comercio, y Gianina González, reportera de Depor, estarán en el corazón de Matute para contar, a través de Instagram y TikTok, aquello que no siempre aparece en una transmisión televisiva.

Ellas serán nuestros ojos en la calle. El recorrido comenzará con la previa: cómo se viven todo en las calles cercanas al estadio, qué ocurre en el primer clásico del llamado “Caminito Íntimo” y cuáles son los once elegidos por Pablo Guede y Héctor Cúper para intentar quedarse con el partido.

Pero la joya de la corona llegará desde las 6:00 p.m. A esa hora se encenderá el **Stream Depor**, que tendrá cinco horas ininterrumpidas de transmisión para acompañar al hincha desde antes del partido hasta después del pitazo final. Gabriel Casimiro estará al frente, acompañado por Eduardo Arias como panelista y con Teddy Cardama como invitado especial. El exentrenador de Universitario en la campaña del 2001 aportará su mirada y sus recuerdos sobre una camiseta que conoce bien.

Así analizamos la victoria Albiceleste ante Egipto.

Mientras tanto, Fernanda y Gianina se enlazarán directamente desde Matute para contar lo que sucede desde el lugar de los hechos.

Y cuando termine el clásico, la cobertura todavía tendrá una última página. Estarán las conferencias de prensa de Guede y Cúper, las declaraciones de los protagonistas y el análisis final de un partido que, como todos los clásicos, nunca termina cuando acaba el fútbol.

Este sábado, Matute será el escenario. Nosotros estaremos ahí para contártelo todo.

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