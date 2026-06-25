El drama que vive el futbolista argentino Lucas Trejo ha conmovido al mundo del deporte. El actual defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira atraviesa las horas más angustiantes de su vida tras perder contacto con su esposa y sus dos hijos luego del devastador terremoto que azotó Venezuela y provocó el colapso del edificio donde vivían en Playa Grande.

Mientras se encontraba concentrado en Caracas junto a su equipo para disputar un compromiso ante Deportivo Miranda, la tragedia golpeó de lleno a su familia. Desesperado y sin noticias sobre el paradero de sus seres queridos, el zaguero de 38 años recurrió a las redes sociales en busca de ayuda. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje”, escribió el futbolista, en una publicación que rápidamente se viralizó y generó una ola de solidaridad.

Trejo, recordado en el Perú por su paso por Deportivo Municipal durante la temporada 2022, vive momentos de absoluta incertidumbre. Excompañeros, aficionados y diversas instituciones deportivas se han sumado a la cadena de apoyo, compartiendo el mensaje con la esperanza de obtener información que permita reencontrarlo con su familia.

La Guaira fue una de las localidades más castigadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela. En medio de los escombros y de los intentos de salvar más vidas, la historia del exjugador edil refleja el drama humano que deja esta tragedia: el de un padre que, lejos de casa, solo espera volver a abrazar a los suyos.

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