Por Redacción EC

El drama que vive el futbolista argentino Lucas Trejo ha conmovido al mundo del deporte. El actual defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira atraviesa las horas más angustiantes de su vida tras perder contacto con su esposa y sus dos hijos luego del devastador terremoto que azotó Venezuela y provocó el colapso del edificio donde vivían en Playa Grande.