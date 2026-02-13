Detalles deportivos que enamoran: guía de regalos para San Valentín

San Valentín es la ocasión ideal para elegir un regalo que conecte con la pasión y el estilo de vida de tu pareja. Si el deporte ocupa un lugar central en su rutina, apostar por un detalle pensado para acompañar sus entrenamientos, mejorar su rendimiento o motivarlo a superarse cada día puede marcar la diferencia. No se trata solo de un objeto, sino de demostrar que conoces sus metas, su disciplina y aquello que lo impulsa a dar siempre un paso más.

A continuación te damos algunas opciones:

Polo Bob Marley Originals

Precio: s/199

Camiseta sin mangas D4T Primelift 3 TIRAS

Precio: s/99

Xiaomi Smart Band 10

Precio: s/189

Camiseta Local Selección Peruana 2026

Precio: s/259

Camiseta Hombre Universitario Home 2026 Jugador

Precio: s/299

Nike Camiseta Hombre Alianza Lima 2026 Visitante

Precio s/ 289

Camiseta Sporting Cristal Local 2026

Precio: s/ 279

Predator Elite FT

Adidas lanzó en Perú su colección Primavera/Verano 2026 con los renovados Predator y F50.

El Predator Elite FT, liderado por Jude Bellingham, apuesta por control y precisión; mientras que el F50 Elite, representado por Lamine Yamal, destaca por velocidad y desequilibrio.

Colección Bob Marley

Adidas lanzó la Bob Marley Collection, una cápsula off-pitch inspirada en el vínculo entre fútbol, música e identidad cultural de Jamaica, junto a la Bob Marley Foundation.

La propuesta reinterpreta el legado de Bob Marley bajo el concepto “Football is Freedom”, con estética deportiva y fuerte identidad visual.