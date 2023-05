“Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”, cita un viejo y conocido refrás que tranquilamente puede referirse a las madres como el pilar del éxito. Y en el caso de los futbolistas mucho más. Por ello, en este Día de la Madre, Deporte Total busca homenajear a las guerreras a través del recuerdo de tres jugadores de la Liga 1 2023.

En la siguiente encuesta especial, tres porteros hurgan en sus mejores recuerdos para hablar sobre la persona que les dio la vida, les enseñó a caminar y los guió en sus primeros pasos con el balón. Carlos Gracos (César Vallejo), Daniel Ferreyra (Cusco FC) y Diego Penny (Deportivo Garcilaso) homenajean de esta manera a sus madres.

¿Cuál fue el primer regalo que le hiciste a mamá?

¿Qué sacrificios hizo tu madre para que puedas cumplir tus sueños?

¿Con qué palabras describes el amor hacia tu madre?

Carlos Grados Portero de César Vallejo "Mi madre sacrifico muchisimo en mi ya que era mi hincha número uno, iba a mis entrenamientos siempre"

1. No me acuerdo el primer regalo pero cuando hice mi primer contrato le regale todo una sala completa y remodelacion de su cocina. Cuando campeone en el 2014 por primera vez, le compre una casa.

2. Mi madre sacrifico muchisimo en mi ya que era mi hincha número uno, iba a mis entrenamientos siempre, cuando hacia frio cuando hacia calor, perdia fines de semana para ir a mis partidos. Eso lo valoro siempre.

3. El amor de una madre es infinito , es algo incomprendible para nosotros y es mas que hermoso porque nos hace ver que el amor existe y esta en el corazon de una madre para sus hijos. El amor de mi madre es mi motor para la vida.

Daniel Ferreyra Portero de Cusco FC "Es ese tipo de amores que no tienen fecha de caducidad"

1. Recuerdo que le regalé un perfume cuando era chico. Un día me encontré plata tirada en la calle y le compré a cada uno de mi familia algo. Siempre he sido del hogar, de compartir, eso me enseñaron mis padres.

2. Mi madre hizo muchísimos sacrificios. Desde bebé hemos tenido problemas y ella siempre se esforzó para que no me falte nada. Soy lo que soy gracias a ella y le estaré eternamente agradecido.

3. Es complicado describir lo que siento por mi madre, pero serían: amor eterno, es ese tipo de amores que no tienen fecha de caducidad.

Diego Penny Portero de Deportivo Garcilaso "El amor que tengo hacia mi madre es infinito, yo no encuentro un techo hacia todo el amor que siento por ella"

1. Recuerdo que el segundo domingo de mayo del 2004, fue mi tercer partido como profesional, imagínate cuantos años y era un día de la madre, me tocó jugar en Sullana. Ese partido, yo estaba rapado, porque había debutado recién y recuerdo que habíamos ganado el partido, jugaba en Bolognesi contra Alianza Atlético, y me entrevistan al final (se ríe), mi mamá estaba en mi casa haciendo una parrillada, ya que estaban viendo el partido en pleno ‘Día de la Madre’ y le pude mandar un beso por la televisión a nivel nacional y la saludé. Ella me dice que fue uno de los mejores regalos.

2. En todo sentido, mi mamá siempre me apoyo, en todo, mi hermano y yo nos quedamos con ella desde muy chicos y ella siempre fue padre y madre para nosotros, salimos adelante, por el esfuerzo de ella, mi madre es muy guerrera, empuja hacia adelante, la palabra “no” no existe para ella. Ella no quería que juegue fútbol porque siempre fue muy sobreprotectora, pero después cuando fue profesional, no faltó a ningún partido que me tocó jugar en Lima, en todos los partidos que estuve y valoro mucho su cariño, su dedicación y su apoyo.

3. El amor que tengo hacia mi madre es infinito, yo no encuentro un techo hacia todo el amor que siento por ella, me enseñó muchos valores, me dio mucho amor y siempre me inculcó la fe, en Dios y uno mismo, mi madre es la mejor.