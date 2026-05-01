Resumen

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Por Jean Pierre Maraví Coppa

El Día de la Madre es un día importante en el calendario peruano que honra y reconoce el valioso papel y esfuerzo de las madres en la sociedad. Pero cada año surge la pregunta: cuándo exactamente celebrar este emocionante evento. ¿Es necesario darle un regalo a mamá en su día? Dependerá primero de la economía personal que cada hijo tenga en su bolsillo, sin embargo, un detalle, hará que tu madre se sienta valorada, querida y homenajeada, por su loable labor de criar un hijo y darte la vida durante 9 meses en su vientre.

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