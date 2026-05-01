El Día de la Madre es un día importante en el calendario peruano que honra y reconoce el valioso papel y esfuerzo de las madres en la sociedad. Pero cada año surge la pregunta: cuándo exactamente celebrar este emocionante evento. ¿Es necesario darle un regalo a mamá en su día? Dependerá primero de la economía personal que cada hijo tenga en su bolsillo, sin embargo, un detalle, hará que tu madre se sienta valorada, querida y homenajeada, por su loable labor de criar un hijo y darte la vida durante 9 meses en su vientre.

K’allma, cuidar el rostro de mamá

En el marco del Día de la Madre, K’allma tiene productos para cuidar la piel de mamá.

Trotadora

Una opción para que mamá esté en buena condición física

Smart Fit

Por el día de la madre ha lanzado una promoción grupal para que tengas una vida saludable.

Hydrovara

Cada paso inspira.Con Hydrovara, disfruta cada camino. Es una buena opción para una mamá runner.

AMARENA

Para las mamás que disfrutan de los pequeños rituales del día, la cafetería y restaurante Amarena, presenta una selección especial con café de Cusco, granola hecha en casa y velas aromáticas: una invitación a regalar pausa, sabor y momentos de calma en su día.

Velas: S/. 55

Chai: S/. 25

Granola: S/. 25

Café El Edén: S/. 45

Café Blend Amarena: S/. 40

Disponible en sus 2 locales de Miraflores (Bolognesi y Av. La Mar)

Pizxeria Flama

Para llevar a mamá en su día y tenga una experiencia increíble.

Nike Polo Mujer de Alianza Lima

Precio: S/ 169.90