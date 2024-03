Es la fecha ideal. Es lo que el mercado exige. Es el sueño que tantas han esperado y, ahora, miles pueden disfrutar. Justo en el mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer llega al mundo de los magazine deportivos digitales “Malas Muchachas”. Un programa conducido por y para mujeres. Entre ellas, las comunicadoras Ana Lucía Roríguez, Vanessa Almenara, Joanna Boloña, Nair Aliga y la surfista María Fernanda Reyes. Con más de 50 mil vistas en su capítulo de estreno, ‘MM’ se proyecta como una gran apuesta de entretenimiento, análisis y duras críticas en el mundo deportivo. Ellas buscarán aumentar su audiencia de lunes a viernes a través del YouTube de “A Presión”.

Por otro lado, así como “Malas Muchachas” se hace un espacio en el ámbito deportivo junto a sus panelistas, hay nombres en el periodismo deportivo que se abren camino y se hacen notar como son los de Andrea Vela, periodista en Fútbol en América, o Juana Acevedo y Darinka Zumaeta, comunicadoras en Liga1 Max y Liga1 Play de la Liga 1 Te Apuesto.

Si es difícil que los deportes con presencia femenina se destaquen, el camino de las periodistas deportivas en el rubro no fue sencillo, en ocasiones. Así lo cuentan las protagonistas de “Malas Muchachas” y también Juana Acevedo.

Panel de "Malas Muchachas", podcast de YouTube. (Foto: Malas Muchachas)

Ana Lucía Rodríguez, periodista deportiva

¿Cómo se impulsó Ana Lucía Rodríguez en su carrera y qué trabas pudiste tener?

- Desde que empecé en la carrera del periodismo deportivo siempre tuve el apoyo de mi familia aún sabiendo que en mis inicios no había muchas mujeres en el medio. Recuerdo que cuando salía de comisión a cubrir equipos como Alianza Lima o Sporting Cristal yo era la única mujer entre 10 o 15 hombres, pero nunca me sentí menos por eso. Al contrario, me sentía super segura de mí misma y eso fue lo más importante. Sabía que yo también podía y no me quedaba en nada. Todo lo contrario. No recuerdo tener ninguna traba. Más bien siempre en los medios donde trabajé me dieron todo el respaldo para hacer reportajes, conducir y tener presencia en las transmisiones de partidos.

¿Es muy difícil para una mujer hacerse espacio en un campo donde los hombres llevan la delantera?

- Yo hoy no siento que los hombres lleven la delantera. En lo personal, siento que puedo competir de igual a igual. Tengo la misma capacidad. Me parece que ya depende de cada una. En la actualidad hay chicas que la rompen y que están destacando en medios. Lo más importante es estar segura de ti y confiar en que sí puedes.

¿Por qué se les quita credibilidad o se le trata sin respeto a una periodista deportiva? ¿Cómo afrontas el ‘hate’ en redes sociales?

- Todavía hay cierto machismo hacia la mujeres en el periodismo deportivo y creo que se le quita la credibilidad justamente por eso, porque creen que una mujer no puede hablar de fútbol. En cuanto a las redes sociales, yo al menos trato de no hacer caso. Creo que siempre habrá de todo, entre buenos y malos comentarios. Soy de las personas que escucha y me gusta recibir consejos para mejorar. Esos comentarios los tengo siempre presente, pero los que ya son con mala intención prefiero no hacer caso.

¿Cuál es el propósito del programa digital “Malas muchachas”, que irá por el canal de YouTube de “A presión”?

El propósito de “Malas muchachas” (MM) es ser el primer panel 100% femenino que hable de deportes desde diferentes ángulos. Que el análisis, el entretenimiento y la participación de los seguidores sea la base para hacer un programa ameno. Somos un grupo de chicas con diferentes personalidades y eso es lo bonito. Lo más importante es que el deporte sea motivo para pasar la bien.

¿Tienes algún modelo femenino en el rubro?

- Hoy no. Me veo a mí misma como alguien que cada día se supera y aprende para ser mejor.

Síguela en Instagram como @analuciarf

Vanessa Almenara, periodista deportiva

Sobre el periodismo deportivo, ¿es muy difícil para una mujer hacerse espacio en un campo donde los hombres llevan la delantera?

- Fue difícil y complicado al principio, pero ahora es mucho más fácil para las mujeres en general. Buscamos un espacio donde los hombres llevaban la delantera. Yo considero que tenemos las mismas capacidades para poder analizar y hacer periodismo. Yo era reportera en ESPN y me iba a la “guerra” como el resto en las comisiones, me metía a la barra para reporteo, si tenía que sacar la toma de arriba de un bus, me trepaba al bus y lo conseguía. Mientras te apasiona lo que haces, lo puedes hacer demasiado bien.

¿Por qué se les quita credibilidad o se pone bajo la lupa a una periodista deportiva?

- Soy fiel creyente de que una no entra a algún trabajo por el simple hecho de ser mujer. Una se mantiene en el rubro y se destaca por sus propias capacidades y por lo que tengas dentro de la cabeza. Si no eres una persona 100% preparada, te van a quitar credibilidad en cualquier rubro profesional.

¿Cómo afronta Vanessa el ‘hate’ en redes sociales?

- No siempre le vas a gustar a las personas, no soy o somos moneditas de oro. Tomo los comentarios de la mejor manera posible. Mientras mis productores no me digan que estoy haciendo algo mal, yo seguiré firme en mis convicciones trabajando con la mayor transparencia posible demostrando mis capacidades.

¿Cuál es el propósito y con qué nos encontraremos en “Malas muchachas” que irá por el canal de YouTube de “A presión”?

- Ser el primer panel 100% femenino siendo un magazine que hable sobre polideportivo desde diferentes aristas por las personalidades del panel; dónde el análisis, el entretenimiento y la participación de los seguidores serán la base para hacer un show diferente. Que el deporte sea la razón que motiva a este grupo de amigas a conversar y pasarla bien. #MM

¿Qué mensaje darías a las futuras periodistas deportivas que buscan una referente en estos tiempos?

- No aprovechen el hecho de ser mujer para beneficio propio, porque siempre en redes buscan el morbo. Ser reconocida por tu profesionalismo es mil veces mejor que te señalen como la que solo se muestra en fotos. Sepan elegir, sigan adelante con sus ideales y busquen hacer siempre la diferencia.

¿Tienes algún modelo femenino en el rubro?

- El deporte siempre estuvo ligado a mí por mi familia. Cuando era pequeña siempre veía FOX y ESPN y decía “yo quiero trabajar ahí y ser como la periodista argentina Alina Moine”. Ella es una ‘crack’ en la conducción y en el periodismo. Logré trabajar en ESPN, mi sueño se hizo realidad.

¿Qué se viene para Vanessa Almenara este 2024?

- Estoy apostando por el polideportivo en el programa digital “Malas Muchachas” y en radio participo en “La Fecha” analizando los partidos de la Liga 1. Seguiré en esa línea y ver proyectos televisivos ligados al deporte.

Síguela en Instagram como @vanealmenara





Juana Acevedo, periodista deportiva (L1Max) El periodismo deportivo femenino en el Perú En la actualidad ya no es difícil hacerse un espacio en el periodismo, pero eso es consecuencia del buen trabajo de las colegas pioneras, ellas abrieron el camino. Hoy por hoy, la voz femenina ya no solo es una cuota. Estoy viviendo un sueño, pasar de ir a los estadios como espectadora a estar a ras de cancha es el sueño de todo hincha del fútbol, lo asumo con la mayor responsabilidad y siempre buscando mejorar en cada transmisión para que el hincha que no pudo ir al estadio no se pierda ningún detalle. En particular no tengo una sola referente, pero soy admiradora del trabajo de varias de mis hoy colegas que he visto desde mi niñez como Alexandra Del Solar, Carola Román, Daniella Fernández o Alexandra Salgado. Este 2024 espero seguir mejorando mi desempeño en L1Max y recientemente lancé mi canal de YouTube es un proyecto personal que me permite estar en mayor contacto con el hincha. Síguela en su IG como @juana_acevedo8

