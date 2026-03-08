Bajo el lema “La lucha la lideran ellas, pero el cambio lo hacemos todos”, la Liga Femenina peruana está lista para subir el telón y una de las protagonistas será Xioczana Canales, quien esta temporada no solo buscará el título con Universitario, también hacer una buena presentación en la Copa Libertadores Femenina.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y a una semana del inicio del torneo local, la atacante crema recuerda cómo en el 2019 las futbolistas se unieron para exigir reconocimiento del fútbol femenino en el país.

“El camino fue duro durante años, pero el momento que marcó mi carrera fue en 2019, cuando todas las futbolistas nos unimos para ser vistas como profesionales y darle la importancia que merece el fútbol femenino. Un paso importante fue poder jugar una final del clásico en el Estadio Nacional”, recuerda.

𝗟𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗵𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗹𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. 🤍👊🏻



8 de marzo - Día de la mujer. pic.twitter.com/iWRRk1zptz — Liga Femenina ApuestaTotal (@ligafemfpf) March 8, 2026

Sin embargo, los inicios no fueron sencillos. “Cuando empecé fue muy difícil por el tema de las canchas deportivas, la alimentación y la falta de visibilidad en los medios. Además, no teníamos seguro si nos pasaba algo en el campo”, explica. Asegura que muchas condiciones han cambiado, sin embargo, el tema salarial sigue siendo una materia pendiente. “Todavía muchas jugadoras tienen que trabajar además de jugar. Es complicado enfocarse completamente en el deporte cuando aún no se puede vivir de ello”, afirma.

Liga Femenina

También destaca la importancia de ampliar el apoyo hacia clubes de provincias, que enfrentan mayores dificultades en infraestructura y recursos. “Me gustaría que mejore el apoyo de los clubes, tanto en Lima como en provincias, que tengamos mejores canchas y una economía más justa para las jugadoras. Todo eso ayudará a seguir fortaleciendo el fútbol femenino”, señaló la deportista, quien además se graduó en la carrera de Psicología.

Liga Femenina

FECHA 1

Sábado 14 de marzo:

10:00 am. Sporting Cristal vs. FBC Melgar

1:00 pm. C. Mannucci vs. Universitario

3:30 pm. Biavo FC vs. CD Yanapuma

Domingo 15 de marzo:

11:00 am. A. Andahuaylas vs. Flamengo FBC

1:15 pm. UNSAAC vs. Def. Ilucán

3:30 pm. Alianza Lima vs. FC Killas

***