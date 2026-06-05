Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo

El Día del Padre está cada vez más cerca y miles de familias ya buscan el detalle perfecto para agradecer y celebrar a quien ha estado presente en los momentos más importantes. Desde artículos tecnológicos y accesorios hasta opciones para el deporte y el entretenimiento, esta galería reúne algunas alternativas para sorprender a papá en su día especial.

Cada padre tiene gustos y aficiones diferentes, por lo que encontrar el regalo ideal puede convertirse en todo un desafío. Para ayudarte en esa tarea, hemos seleccionado una serie de opciones que destacan por su utilidad, innovación y estilo, perfectas para celebrar el Día del Padre.

H&M Lotto

H&M anunció una colaboración con LOTTO, la histórica marca italiana de ropa deportiva fundada en 1973. La colección masculina, inspirada en los archivos de LOTTO, reinterpreta el estilo deportivo con una visión contemporánea, combinando moda y fútbol a través de prendas versátiles para dentro y fuera de la cancha.

La propuesta incluye camisetas deportivas, polos, shorts, medias altas, gorras y zapatillas con diseños gráficos y elementos icónicos de la marca italiana. La colección celebra la cultura del deporte y la identidad de jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados.

La colaboración LOTTO H&M estará disponible desde el 18 de junio en las tiendas H&M y en el sitio web de Perú.

Beats & Vibes

Beats & Vibes presenta su nuevo drop inspirado en las leyendas del fútbol. Lleva 3 polos oversize por S/99 o 4 por S/114, con diseños exclusivos de Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Zidane y más de 40 modelos disponibles.

Confeccionados en algodón Jersey 20/1 de 210 gramos, ofrecen un fit oversize premium, cómodo y resistente. Stock de preventa limitado.

📲 Pedidos y catálogo vía WhatsApp: 989 026 923.

Camiseta de visita ADIDAS Argentina

PrecioS/ 429

Inspirada en la grandeza de los campeones del mundo y diseñada para quienes viven el fútbol con pasión, esta versión jugador destaca por su diseño innovador en tonos azul oscuro con detalles celestes que representan la identidad albiceleste en cada detalle.

Camiseta Visitante Selección Peruana 26

Precio S/ 259

Con un diseño moderno en negro y detalles vibrantes inspirados en la identidad y pasión del fútbol peruano, esta camiseta combina estilo, historia y rendimiento en una sola prenda.

Luce el escudo de la FPF con orgullo y acompaña a la Blanquirroja en cada desafío rumbo al Mundial 2026.

Disponible ahora. ¡Demuestra tu pasión por el Perú dentro y fuera de la cancha!

Camiseta Local España 1994

Precio S/ 429

La camiseta local de España 1994 regresa con su icónico diseño en rojo y el inconfundible patrón geométrico que acompañó a La Roja en una generación inolvidable. Una pieza retro que combina historia, estilo y pasión por el deporte rey.

Revive la nostalgia de los 90 y lleva contigo una de las camisetas más emblemáticas del fútbol mundial.

Camiseta de Colombia

Precio s/329

La nueva camiseta local de Colombia 2026 combina tradición, identidad y un diseño moderno inspirado en la energía de todo un país. Con los colores que han acompañado a generaciones de hinchas, esta camiseta está lista para alentar a la Tricolor en cada desafío.

Lleva el orgullo colombiano en el pecho y acompaña a tu selección en el camino hacia nuevas historias.

Zapatillas de Running Runfalcon 6 Cloudfoam

PrecioS/ 209

Las zapatillas Runfalcon 6 Cloudfoam destacan por su comodidad y versatilidad para el uso diario. Gracias a su tecnología de amortiguación Cloudfoam, ofrecen una pisada suave y confortable, ideal tanto para caminatas como para entrenamientos ligeros y actividades cotidianas.

Su diseño ligero y moderno brinda estabilidad y confort durante todo el día, convirtiéndolas en una opción práctica para quienes buscan rendimiento y comodidad en un solo calzado.

Guía de regalos por el Día del Padre EPSON

Videoproyector EF-71: Ideal para los papás fanáticos del deporte y el entretenimiento. Ofrece proyecciones de hasta 150 pulgadas, resolución Full HD, sonido Bose y Google TV integrado para disfrutar partidos, películas y series con una experiencia inmersiva.Precio: S/ 3,099.

Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank L6370: Pensada para el papá emprendedor o profesional que trabaja desde casa. Permite imprimir, copiar y escanear con un sistema de tinta de alto rendimiento que reduce costos y ofrece conectividad inalámbrica para una mayor productividad.Precio: S/ 1,899.

Lo pueden ubicar en todos los distribuidores y tiendas de Epson a nivel Nacional.

Panini Mundial 2026

Los coleccionistas peruanos ya pueden conocer los precios oficiales del álbum Panini del Mundial 2026. Cada sobre con siete figuritas tiene un costo de S/ 4,20, mientras que el álbum en versión tapa blanda se vende a S/ 9,90. Para quienes buscan una edición más exclusiva, el álbum tapa dura (colección) cuesta S/ 49,90 y la edición especial tapa dura Gold alcanza los S/ 99,90. Además, Panini ofrece el tradicional “paquetón” con 104 sobres por S/ 420,00, una alternativa ideal para quienes desean avanzar más rápido en la colección y aumentar sus posibilidades de completar el álbum más grande en la historia de los mundiales

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