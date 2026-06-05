Resumen

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Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo
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Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo
  • Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo
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    Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo

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    Día del Padre: las mejores opciones de regalo para sorprender a papá deportivo

  • H&M lanzará su colección colaborativa con LOTTO el próximo 18 de junio.
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    H&M lanzará su colección colaborativa con LOTTO el próximo 18 de junio.

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    H&M lanzará su colección colaborativa con LOTTO el próximo 18 de junio.

  • Ropa Urbana de la marca Beats Vibes por el Mundial
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    Ropa Urbana de la marca Beats Vibes por el Mundial

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  • La camiseta local de España 1994, reeditada por adidas Originals, revive uno de los diseños más icónicos en la historia de los Mundiales.
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    La camiseta local de España 1994, reeditada por adidas Originals, revive uno de los diseños más icónicos en la historia de los Mundiales.

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    La camiseta local de España 1994, reeditada por adidas Originals, revive uno de los diseños más icónicos en la historia de los Mundiales.

  • Camiseta de Perú de Adidas para alentar en sus partidos
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    Camiseta de Perú de Adidas para alentar en sus partidos

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    Camiseta de Perú de Adidas para alentar en sus partidos

  • Un análisis revela que completar el álbum oficial del Mundial 2026 costará entre S/3,360 y S/4,200. Con 980 cromos por pegar y el sobre a S/4.20, se convierte en la edición más cara de la historia. (Foto: Panini)
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    Un análisis revela que completar el álbum oficial del Mundial 2026 costará entre S/3,360 y S/4,200. Con 980 cromos por pegar y el sobre a S/4.20, se convierte en la edición más cara de la historia. (Foto: Panini)

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    Un análisis revela que completar el álbum oficial del Mundial 2026 costará entre S/3,360 y S/4,200. Con 980 cromos por pegar y el sobre a S/4.20, se convierte en la edición más cara de la historia. (Foto: Panini)

  • Las impresoras EcoTank de Epson destacan por su sistema de tanques de tinta recargables, diseñado para reducir costos y mejorar la productividad.
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    Las impresoras EcoTank de Epson destacan por su sistema de tanques de tinta recargables, diseñado para reducir costos y mejorar la productividad.

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    Las impresoras EcoTank de Epson destacan por su sistema de tanques de tinta recargables, diseñado para reducir costos y mejorar la productividad.

  • La nueva camiseta de Colombia para 2026, diseñada por adidas, combina elementos de identidad nacional con un estilo moderno y competitivo.|
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    La nueva camiseta de Colombia para 2026, diseñada por adidas, combina elementos de identidad nacional con un estilo moderno y competitivo.|

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    La nueva camiseta de Colombia para 2026, diseñada por adidas, combina elementos de identidad nacional con un estilo moderno y competitivo.|

Por Jean Pierre Maraví Coppa

El Día del Padre está cada vez más cerca y miles de familias ya buscan el detalle perfecto para agradecer y celebrar a quien ha estado presente en los momentos más importantes. Desde artículos tecnológicos y accesorios hasta opciones para el deporte y el entretenimiento, esta galería reúne algunas alternativas para sorprender a papá en su día especial.

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