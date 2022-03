Conforme a los criterios de Saber más

Han pasado tres años desde aquel 8 de marzo en el que las integrantes de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos demandaron a su Federación por discriminación de género, en la antesala del Mundial de mayores que se jugó en Francia. Alex Morgan, Megan Rapinone, entre otras estrellas del fútbol mundial, exigieron igualdad en los salarios, en comparación con la selección masculina. Y si bien en principio la demanda fue desestimada, el pasado 22 de febrero la Us Soccer anunció el acuerdo por un total de 24 millones de dólares por la petición colectiva, y se comprometió a proporcionar una tasa salarial igualitaria en el futuro para las selecciones nacionales femeninas y masculinas.

Un golpe en el deporte mundial, considerando que si bien existen países cuyas ligas femeninas son profesionales, como es el caso de Holanda, Suecia, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Noruega, Brasil, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, aún no existe una equidad entre los sueldos de las futbolistas con sus colegas hombres. En Perú, el fútbol femenino aún no es profesional. Y aunque en los últimos años se han visto grandes avances en su organización y estructura, como la transmisión del campeonato desde el 2020, y la creación de una Liga Femenina, aún hay mucho por hacer. No obstante, en el camino en acortar este proceso, Alianza Lima decidió hacerles contrato profesional a siete de sus jugadoras, convirtiéndose en las primeras futbolistas peruanas en ingresar a la planilla de un club de fútbol.

Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino de Alianza, conversó con El Comercio y aseguró que esta decisión favorece no solo a la institución sino al país y a las futuras generaciones. “Buscamos reconocer los derechos de las deportistas y ser un ejemplo a seguir en todo aspecto. Además, estamos siendo muy responsables con este plan te profesionalización. Esto es una inversión de la institución y lo queremos hacer de manera escalonada, dándole el tiempo suficiente al deporte para que se desarrolle y así sumar cada vez más deportistas dentro de este plan. Sabemos que el fútbol femenino está en óptimo crecimiento, que cada vez más marcas apuestan en esta disciplina, y queremos ir a la par con ello”, aseguró.

“Hay un plan para seguir incrementando los contratos profesionales y que cada vez sean más chicas. Tenemos un plan de profesionalización y lo haremos de forma escalonada, paulatina, conforme vaya creciendo esta disciplina en nuestro país”, agregó Quiroz, la responsable directa de que Miryam Tristán, Adriana Lúcar, Sandy Dorador, Alison Reyes, Neidy Romero, Annie del Carpio y Heidy Padilla hoy puedan contar con un ingreso importante en favor de su desarrollo deportivo que oscila entre los 1500 y 3000 soles.

La Liga Femenina 2022

El próximo sábado 26 de marzo arrancará la Liga Femenina 2022, donde 13 equipos jugarán un total de 118 partidos, en la fase regular, con el objetivo de ubicarse entre los seis primeros y acceder a la liguilla final para pelear por el título. Mientras que los siete clubes que se ubiquen al final de la tabla lucharán por evitar el descenso. Este martes es el sorteo del fixture en la Videna y se dará detalles del formato del certamen.

Club Provincia / Departamento Academia Cantolao Lima, Lima Atlético Trujillo Trujillo, La Libertad Ayacucho FC Ayacucho, Ayacucho Alianza Lima Lima, Lima Carlos Mannucci Trujillo, La Libertad Sport Boys Callao, Lima Deportivo Municipal Lima, Lima Universidad San Martín Lima, Lima FC Killas Lima, Lima Sporting Cristal Lima, Lima Universidad César Vallejo Trujillo, La Libertad UTC Cajamarca, Cajamarca Universitario de Deportes Lima, Lima

Sin embargo la gran novedad este año es que el campeonato será descentralizado, por lo que los equipos deberán hacer un doble esfuerzo para viajar cada fecha. ¿Están preparados?

Xioczana Canales, futbolista de Universitario de Deportes, hizo un pedido público a una aerolínea para que las apoye con los pasajes, pues de lo contrario deberán viajar en bus, perdiendo horas de descanso, entrenamiento y hasta de trabajo, considerando que el 90% de las jugadoras no puede vivir, aún, del fútbol. “Nos emociona que sea descentralizada, pero queremos que nos apoyen. Nos acabamos de enterar que vamos a tener que viajar en bus y eso no nos favorece. Viajar 7-8 horas no es bueno”, aseguró la delantera, demostrando la brecha que aún existe con sus contrapartes varones, quienes si tienen el beneficio, desde la FPF, de viajar en avión a cada uno de sus partidos.

Es importante resaltar que el torneo local cuenta con un total de 390 jugadoras en 13 equipos distintos, según la data de la temporada 2021, donde las bases permitían un máximo de 30 futbolistas por institución. Hasta la actualidad, solo siete (de Alianza Lima) cuentan con un salario profesional y con beneficios como gratificación y CTS. En otros equipos como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y César Vallejo, las jugadoras cuentan con pasajes, implementos de entrenamientos, área médica, psicólogo, pero no con una remuneración económica fija. Los demás equipos, dependen de la publicidad y de los ingresos que puedan ir generando para costear su participación el campeonato. Es decir, las jugadoras juegan por amor al deporte.

Adriana Lúcar: goleadora a tiempo completo

Adriana Lúcar no necesita presentación. En la temporada 2021, fue la goleadora de la Liga Femenina sumando un total de 23 goles en 14 partidos. También brindó ocho asistencias, convirtiéndose en una de las jugadoras más desequilibrantes del cuadro ‘blanquiazul’. Y por si fuera poco, según el diario el País de Uruguay, es la quinta mejor futbolista de América. Es una ‘crack’.

La delantera de Alianza se insertó en el mundo del fútbol gracias a su padre. Él fue su primer entrenador, el que le exigía lanzándole ‘cañonazos’ para que los pare, y el que junto a su madre la apoyó cuando decidió irse a estudiar a los Estados Unidos, con una beca completa, para poder seguir practicando el deporte que tanto le apasiona. Y hoy, a sus 30 años no puede creer que en su país ya se pueda vivir del fútbol. “Esto que estoy viviendo lo veía muy lejano. Ahora, me gustaría tener de nuevo 16 años y empezar justo cuando todo está evolucionando”, nos dijo.

Previo a la Copa Libertadores 2021, Adriana había tomado la decisión de dedicarse de lleno a su deporte. Cumplir con sus ocho horas laborales como administradora, entrenar y realizar otras actividades propias de su disciplina, como mantener una adecuada alimentación y descanso, era casi imposible. El crecimiento del torneo y el apoyo del club la impulsó a tomar esta decisión. Y hoy su contrato profesional “le cayó como anillo al dedo”.

Adriana Lúcar y la profesionalización en el fútbol femenino peruano

“No solo es ir al club, entrenar y listo. En las tardes hago pesas. Trato siempre de hacer un poquito más, porque al final los otros países nos llevan años de ventaja. Son chicas que se dedican solo a esto y su preparación es distinta a la de nosotras. Hay una brecha y lo que quiero es cortarla. Ahora, estoy feliz, hago lo que me gusta, me dedico solo al fútbol, tengo tiempo para descansar y cuidar de mi”, nos dice la futbolista.

Hoy, a tiempo completo, Adriana promete seguir mejorando. Si bien aún no piensa en el retiro, ya sabe cómo quieren que la recuerden y trabaja para ello. “Como una buena jugadora, la goleadora del campeonato. Apunto a eso todos los años, a tratar de ser una de las mejores, porque al final eso es lo que te motiva a seguir mejorando. Eso es lo que hace que yo me levante a las seis de la mañana para ir a Alianza, que a las 4 de la tarde entrene nuevamente, aún cuando me sienta cansada. Deseo que me recuerden así, esforzándome al máximo”, sentenció.

Sandy Dorador: madre y futbolista

“Creo que lo más duro en mi carrera como futbolista fue no tener tiempo para mi hijo. Me perdía cosas importantes con él, como su cumpleaños. Incluso, tuve que dejarlo seis meses para jugar, y cuando viajaba siempre me decía ‘ya basta, dedícate un tiempo a mí”. Ahora tiene 14 años, entiende qué es lo que pasa y está recontra orgulloso de mi. Esa es mi mayor satisfacción”, nos cuenta Sandy Dorador, otra de las futbolistas en firmar un contrato profesional en Alianza Lima.

La delantera de 31, gracias a este ingreso, actualmente puede vivir más tranquila, pasar más tiempo con su pequeño y brindarle mejores oportunidades. “Ahora ya estoy un poco más tranquila. Es una ayuda, gano un sueldo, estoy en planilla, y en el club que amo. Ojalá esto crezca y haya cada vez más chicas con contratos profesionales. Por qué no otros clubes y luego toda la Liga”, dijo.

“Todo lo que me está pasando era un sueño de cuando era pequeña. Siempre decía que me gustaría salir en la tele, que mis amigos, mi familia me vea, tener un contrato, jugar por Alianza y campeonar. Ahora se me ha dado, tal vez me hubiera gustado que sea en otra edad, más joven, pero igual lo estoy disfrutando. Todo pasa por algo”, añadió la futbolista.

Ojo que Sandy se está preparando para obtener la licencia C en fútbol y ser directora técnica. Actualmente, cuenta con una academia de fútbol junto a Fabiola Herrera de Universitario de Deportes. Allí, no deja de decirle a sus pequeñas que “todo depende de cada una. Lo que tengo hoy no es gratis, nadie me lo ha regalado. Me costó muchísimo”. ¡A seguir luchando!

Neidy Romero y Heidy Padilla: sangre ‘vinotinto’ en Alianza

Neidy Romero llegó al Perú con un objetivo claro: quería seguir jugando fútbol femenino, aunque no sea profesional. Así, la venezolana de 25 años estuvo entrenando por un año en Sporting Cristal hasta que en el 2021 Alianza Lima le abrió las puertas para ser parte del primer equipo y participar en la Copa Libertadores. La mediocampista ya tenía experiencia en este torneo, pues antes de llegar a nuestro país defendió el escudo de Caracas FC, con quienes jugó la Copa 2018.

“Cuando llegué nunca pensé que podría firmar un contrato profesional como futbolista. Yo sabía que aquí el fútbol aún era amateur. Sin embargo, el torneo del año pasado me sorprendió y conforme las cosas avanzaban el club nos comunicó que esto podía suceder. Y así fue. Creo que es un gran avance”, dijo Neidy.

“El club se ha comportado siempre de una forma profesional con todas nosotras. Cuida mucho a las jugadoras, en la parte médica, técnicos, todo es muy profesional. Para mi es uno de los mejores clubes en Perú y estoy muy feliz por ello”, agregó.

Neidy ha sido parte de la selección venezolana que culminó quinta en el Sudamericano sub17 de Bolivia 2012. Además ha vestido la ‘vinotinto’ en la sub20 y mayores. Eso sí, hoy, gracias a Alianza, su corazón también está con el Perú. “Ser profesional en un país es muy importante. Estoy feliz, porque en Perú, un país que ni siquiera es el mío, me dio tremenda oportunidad”, sentenció.

Por su parte, Heidy Padilla, pieza clave del equipo, también tiene un CV importante: disputó tres veces el Mundial de Futsal con Venezuela (2010, 2011 y 2012), jugó dos años por el Caracas FC, equipo con el que se quedó a puertas de conquistar la Copa Libertadores 2014 (subcampeón). Y antes de venir a Alianza Lima jugó en el Deportes Quindío de Colombia

En la última campaña de la Liga Femenina nacional, celebró cinco goles y brindó cuatro asistencias, siendo una de las jugadoras con mejores números del equipo íntimo.

Annie del Carpio: la primera arquera profesional

En el 2021 Alianza Lima no solo fue el equipo que más goles anotó en la Liga Femenina (70), también fue el que menos anotaciones recibió (1), y ello, en gran medida, gracias a Annie del Carpio, quien hoy asume un nuevo reto y se convierte en la única arquera del torneo local en contar con un contrato profesional. “Esto conlleva varios cambios y no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Hay que cuidar más la alimentación, ser responsables, tener disciplina. Es todo un compromiso. Creo que ha habido un cambio radical en mi persona, pero lo haré con entusiasmo”, nos dijo Annie, quien ve con entusiasmo este desafío.

“Como arquera profesional considero que va a ser algo muy importante. Hay muchas chicas que me ven, que me escriben, que me comentan y creo que incluso a través de las redes sociales están pendientes de uno. Va a ser muy importante para las nuevas generaciones y va a haber mucho más niñas que les apasione el arco. Yo veo con mucho optimismo que vamos a tener mejores selecciones futuras porque va a haber un desarrollo, un proceso”, comentó.

Annie no solo se dedica al fútbol. Es técnica en farmacia y tiene una botica. Y si bien aún no puede dedicarse al 100% a su deporte, sueña con que cada vez sean más las chicas que tengan grandes oportunidades para que así el fútbol femenino siga creciendo. “Creo que la idea es poder seguir avanzando y que la iniciativa llegue a otros clubes. Incluso, a la Federación para que ponga en marcha la profesionalización del fútbol femenino a nivel nacional. Alianza Lima ha dado un primer paso y es algo que nos emociona, nos motiva. Vamos a defender con más ganas esta institución”, culminó.

Alison Reyes: la ‘capi’ es profesional

Al igual que Adriana Lúcar, la capitana del equipo, Alison Reyes, también puede dedicarse al fútbol al 100%, algo que de pequeña nunca se hubiera imaginado. “Estoy entrenando en Alianza y en las tardes hago un segundo turno por mi cuenta. Me siento muy contenta por ello y es gracias a que tengo un contrato profesional. Era uno de mis sueños desde pequeña, cuando empecé a jugar fútbol”, dijo la deportista.

“Las chicas estamos muy contentas con lo que está haciendo Alianza Lima. Esperemos que este tipo de ejemplo lo sigan los otros clubes, y porqué no que de aquí a unos años podamos decir que la Liga también es profesional”, agregó la futbolista, quien considera positivos los cambios que se están dando en el Perú con el fútbol femenino. Aunque aún hay cosas por mejorar.

“Hoy en día el campeonato se pasa por televisión, es observado por miles de peruanos y eso hace que más gente mire el talento que existe en el Perú. Creo que la Federación, con los clubes, debe armar más proyectos. Vamos a esperar que más equipos se puedan sumar a la iniciativa de Alianza”, sentenció.

Myriam Tristán: histórica en el Perú

Hablar de Myriam Tristán en el fútbol femenino es como hacerlo de Paolo Guerrero en el equipo mayor masculino. La capitana de la selección peruana no podía faltar en esta lista de jugadoras selectas que darán pie a una nueva era en el desarrollo de esta disciplina en nuestro país, y del cual su hija Catalina será parte. La ‘11′ blanquiazul también es entrenadora y sueña con algún día dirigir a su pequeña descendiente en Alianza Lima, que de seguro tendrá mejores oportunidades.

Por ahora, a sus más de 30 años quiere seguir jugando y derrochando su talento junto a Adriana Lúcar, a quien conoce de ‘sele’ y con quien la última temporada logró sumar 28 goles, más que la mitad de equipos de la Liga Femenina, salvo Universitario (62), Cristal (40) y Mannucci (35).

Ojo que el plan de Alianza Lima es a largo plazo, según comentó Sisy Quiroz la idea es aumentar las categorías paulatinamente para que más niñas se vean beneficiadas, y colaborar así con el crecimiento del fútbol femenino en el Perú. “Queremos hacer un proyecto a largo plazo. Si bien los resultados nos acompañaron el año pasado teniendo un éxito deportivo, nuestro plan estratégico es de cuatro años, que busca de forma paulatina fortalecer las categorías. Hoy contamos con las categorías sub 14 -16. Tenemos en planes abrir este año la 12 y 18 y así seguir aperturando más en los próximos años”, explicó.