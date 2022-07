El video en YouTube todavía escarapela: se trata del mega concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sidney y Moscú, en el año 1985 y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. Por ellos, o dicho mejor, gracias a ellos, hoy se celebra el Día Mundial del Rock.

¿Cuál es el vínculo del rock and roll peruano y el fútbol? Raúl Cachay, periodista, editor y crítico de música, explica: “Todos sabemos que los ritmos dominantes en los vestuarios de los equipos peruanos son la salsa, la cumbia y el reggaetón, pero el rock también ha tenido una presencia muy importante en nuestro fútbol. Ya sea en las tribunas, cuando una barra se inspira en “Av. Larco”, el clásico de Frágil, para pergeñar uno de sus cánticos; o fuera de ellas, cuando una banda como Dudó le dedica canciones a su pasión por el Sporting Cristal o varias de ellas (Nos Sobra Aliento, Atados a Un Sentimiento, Sentir Popular, etc.) se reúnen habitualmente para celebrar su fanatismo por Universitario de Deportes en conciertos y festivales. Los Stones y Paul McCartney han tocado en nuestros estadios más emblemáticos y una de las agrupaciones más interesantes de la última generación del indie rock local lleva por nombre Fútbol en la Escuela. No será el género favorito de la mayoría de nuestros jugadores, pero el rock también forma parte de la banda sonora del fútbol peruano”.

Aquí algunos breves apuntes.

Un post en Instagram con lo que podría llamarse Santísima Trinidad lo delata. Ni siquiera necesita título: son Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y César Cueto abrazados con la camiseta de Alianza Lima, finales de los 70, ese mediocampo que fue sacramento de confirmación del fútbol peruano en el mundo. Manolo Barrios, primero voz de Los Inocentes y luego líder de la legendaria banda nacional Mar de Copas, es uno de los rockeros/románticos/productores musicales más influyentes del medio. Desde su look de eterno joven, su voz melancólica que evoca a Bob Dylan, pero sobre todo su constancia al frente de MDC, un proyecto que, desde 1991, solo ha tenido puntos suspensivos y no finales, Manolo Barrios resume el vínculo afónico que hay entre conciertos y tribunas. Entre el rock y el fútbol. Un poco de garganta y otro poco de diafragma. De hecho, uno va a un concierto de Mar de Copas y entre los oles y la euforia, es absolutamente sencillo confundirse. “Noche en tierra de Dios...”, es una forma increíble de decir Hoy a las 8 juega mi equipo.

Se enamoró de un cometa. O de lo que podría parecérsele, volando por el aire, esa tela color bajito, pastel, con la que el Sport Boys de los años 60 jugaba al fútbol y ganaba, entre Valeriano y el uruguayo Sacco. En noviembre del 2017, cuando su Boys querido volvió a Primera, Daniel F, líder, voz, bandera, pasado y futuro de Leusemia, acaso la banda de rock and roll más influyente del Perú desde los 80, escribió este sentido post: “Debe haber sido 1966 o 1967, en que yo me hice hincha del Sport Boys del Callao. Esto no fue porque el equipo del puerto haya estado dando vueltas olímpicas o terminando invicto las dos ruedas. No. Esto sucedió a raíz de ver una foto en blanco y negro en un diario local, una secuencia de un Boys-Alianza. En la foto estaba el aliancista Julio Baylón intentando pasar la marca de Rómulo Ferretti, donde la camiseta del rosado lucía enorme, hermosa, mangas largas y una pasión que envolvía el aire (...). No me enamoré de una tradición o de un desempeño futbolístico. Me enamoré de la camiseta, del diseño y de una épica secuencia en blanco y negro”. Así es como eran felices los niños. Y algún día lo hablaremos, F.

Su abuelo, uno de los fundadores del club Universitario de Deportes en 1924. Su padre, futbolista del Juan Aurich. Imposible que a Esteban Gayoso, guitarra y líder de la banda local Campo de Almas, no le gustara este deporte, el olor a Dencorub, la fiebre en las gradas. (Breve disclaimer: CDA es la banda que me acompañó en los días de mi primera juventud, cuando no tenía trabajo y los pocos sueños que me quedaban se esfumaban: todo lo que diga aquí de ellos será desde el agradecimiento). Gayoso, músico y compositor, escribió este texto para el libro Crema, mi gran amigo (Estruendomudo, 2019). “Un acercamiento que tuve con Universitario fue también por Luis Carlos Santamaría, uno de mis mejores amigos y quien me ayudara a componer la canción “Tus alas caerán”, uno de los temas más emblemáticos de Campo de Almas. Con Luis Carlos experimenté lo que es estar dentro en una barra. Él fundó un grupo llamado Encuentro Crema, en 1995. Hicimos una bandera con la que nos representara las veces que a la U le tocaba jugar cerca de nuestra ciudad, como pasó en un viaje a Chiclayo”. Amor del bueno.

No son los únicos casos. El Polén, banda peruana de música fusión, folk, rock con sonidos andinos y criollos, fue la encargada de grabar el soundtrack de la primera -digámoslo así- película sobre fútbol en el Perú: Cholo, en 1972. Cementerio Club, la banda peruana liderada por José Arbulú y Pedro Solano, ganadora de un premio MTV, le dedicó una canción a Lolo Fernández, ídolo del club del que son hinchas. Raúl Montañez, Montaña, integrante de los años fundacionales de Leusemia, es fanático crema y ha participado en distintos eventos vinculados al club, además de musicalizar el libro Poemas Urgentes & Melodías Libertarias, de Fernando Vocha Dávila. Tavo Castillo, líder y fundador de la mítica banda Frágil, es hincha de Universitario y ha tocado en La Noche Crema junto a la banda de rock tribunero Atados a un Sentimiento. En octubre del 2017, Guerreros del Gol fue la canción que le dedicó Rafo Ráez y Los Paranoias a la Selección Peruana. Todavía se puede encontrar en YouTube el ya mítico Rap de Sporting Cristal, compuesto por Miguel Tapia, fanático celeste, rostro visible de la banda de rock nacional Dudó. La tarareaban hasta en Matute, en el Lolo.





