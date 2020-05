No hay nada. Diego Buonanotte, mediocampista de Universidad Católica de Chile, aseguró no conocer del interés de Alianza Lima, aunque no dudó en llenar de elogios a Mario Salas, a quien lo ha considerado como un segundo padre en el fútbol.

“Tengo contrato hasta diciembre con la U. Católica y sigo con la misma ilusión de hacer historia, de jugar y ser titular. Quiero ganar un lugar en el once estelar. El Fútbol es dinámico, se ha hablado harto de Alianza Lima y yo no sé nada”, dijo en una entrevista con DirecTV de Chile.

En el equipo chileno es suplente y por eso se habló de su posible intensión de dejar el equipo. “No es la primera vez que soy suplente, es parte de la carrera del jugador. Hay que ser respetuoso del entrenador. Yo me desespero porque quiero siempre jugar, pero entiendo los momentos del equipo. Tengo la ilusión de jugar”, comentó.

En cuanto a su relación con el ‘Comandante’, el jugador de 32 solo tuvo elogios para el técnico de Alianza Lima. “Mario Salas es uno de los mejores técnicos que he tenido. Me devolvió las ganas de jugar al Fútbol. En lo humano se comportó muy bien conmigo, fue como un segundo papá”, declaró.

¿Cuándo llega Mario Salas?

Mario Salas arribará a nuestro país en junio o julio, según se determinen las fechas para el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1. El directivo Fernando Farah confirmó que el entrenador chileno arribará en un vuelo especial, luego de las declaraciones del Ministro de Transporte, Carlos Lozada, quien dejó abierta esa posibilidad.

“Si en el Perú cierran las fronteras hasta el año 3000, igual Mario Salas vendrá en junio o julio con algún permiso”, dijo a La Tercera de Chile el dirigente aliancista Fernando Farah.

