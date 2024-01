Diego Dorregaray, delantero argentino de Universitario de Deportes, expresó su satisfacción tras marcar su primer gol oficial con la camiseta del campeón peruano, en el partido ante Carlos A. Mannucci, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

En declaraciones a la prensa, dijo que está muy contento por haber marcado con su nuevo equipo y que seguirá trabajando para anotar más goles en los siguientes compromisos.

El próximo encuentro de la ‘U’ en el Apertura será el sábado 3 de febrero ante Atlético Grau en el estadio Monumental (8 pm).

¡EL GOLEADOR! Diego Dorregaray ⚽, delantero de @Universitario 🟠: “Estoy contento por marcar. No es fácil anotar en el primer partido. Esto me da confianza para seguir trabajando y mejorando. Los goles van a venir solos”. #TorneoAperturaXGOLPERU pic.twitter.com/qcWrtWg889 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 29, 2024

“Estoy contento por marcar. No es fácil anotar en el primer partido. Esto me da confianza para seguir trabajando y mejorando. Me quedo con el esfuerzo del equipo, con la entrega (...) Los goles van a venir solos trabajando, así que estoy tranquilo en eso”, dijo el ‘9′ del conjunto merengue.

Los otros goles cremas en la victoria ante Mannucci fueron obra de Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra.