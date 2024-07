El delantero argentino Diego Dorregaray dejó Universitario de Deportes para volver al fútbol de Chipre, tras no consolidarse en el ataque crema.

Lejos de ser el refuerzo del centenario, apenas marcó algunos goles sin ganarse el puesto de titular en la era del entrenador Fabián Bustos.

Pero lo cierto es que su desvinculación no se da en malos términos y hasta la relación con el hincha crema para ser de las mejores.

“Me voy tranquilo, pues esto es fútbol y todo puede pasar. Después me quedo con la tranquilidad que lo dejé todo en la cancha, en los entrenamientos, así que por ese lado me voy tranquilo”, dijo el atacante en declaraciones al diario Depor.

“Llegamos a un arreglo para irme, ya que buscaba mayor continuidad y no la tenía en la ‘U’. Me venía preparando en la mini pretemporada con el grupo, pero yo necesitaba jugar, lo que todo futbolista busca, y no se daba, así que tratamos de buscar lo mejor para el club y para mí”, explicó sobre la decisión de su salida de Universitario.

En esa línea, hizo un balance de lo que fueron sus meses en tienda merengue, donde fue parte del título del Torneo Apertura 2024.

“Arranqué jugando los primeros tres a cuatro primeros partidos, pero sinceramente no creo que lo hice mal. Después son decisiones del técnico, no quiso tenerme en el once, pero siempre traté de sumar donde me tocaba”, apuntó Dorregaray.

Su carrera deportiva la continuará en el Apollon Limassol del fútbol de Chipre.