El guardameta del Sporting Cristal, Diego Enríquez se viene consolidando como una importante proyección del fútbol peruano luego de que fuera incluido en el Top 10 de jugadores sudamericanos Sub 23 a nivel mundial de la plataforma especializada 365Scores.

Enríquez aparece en el segundo lugar del “rating de impacto” con 1,637.00 de puntaje, solo por detrás del brasileño Jhon Jhon (Red Bull Bragantino), y superando a futbolistas que militan en ligas de mayor exposición como Kaio Jorge, Giuliano Simeone o Vicente Pizarro.

Esta clasificación evalúa el impacto global de los jugadores jóvenes en función de su rendimiento, regularidad e incidencia en el juego.

La presencia de Enríquez en la parte superior de esta lista ratifica su consolidación en Sporting Cristal, donde se ha convertido en una pieza clave del equipo de Paulo Autori. Su seguridad debajo de los tres palos lo llevó a ser considerado en la selección peruana.

De ese modo, se coloca en el radar como uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección del continente.