Diego Enríquez, portero de Cristal: “La llegada de Autuori nos cambió el chip, el objetivo del próximo año es campeonar” | ENTREVISTA

Con apenas 23 años, Diego Enríquez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Consolidado como el arquero titular de Sporting Cristal y cerrando el 2025 debutando con la selección peruana, el portero vive un proceso de madurez que combina continuidad deportiva, crecimiento personal y sueños claros a futuro. En esta conversación con este Diario, Enríquez repasa un 2025 de aprendizaje, autocrítica y ambición. También reflexiona sobre la presión de jugar en un club grande, la influencia de Paulo Autuori y el objetivo que lo desvela: ser campeón con Cristal y dar el salto al extranjero.

-Por tu buen año recibiste un reconocimiento en Apurímac, donde viviste de niño. ¿Cómo lo tomaste?

Hubo un reconocimiento del gobierno regional, pude también estar en la clausura de un torneo que lleva mi nombre y muy contento de poder estar ahí con todos los niños.

Diego Enríquez homenajeado en Apurímac

-Fue un buen año en lo personal, pero en lo colectivo no pudieron salir campeones...

Sí, en lo proyectado en este año se pudo dar el objetivo, que era jugar la mayoría de partidos, ser titular y también poder debutar en la selección peruana que fue muy importante para mí. Pero con Cristal no se pudo alcanzar los objetivos que queríamos. Un equipo grande como Sporting Cristal siempre pelea los campeonatos, pero esta vez no se pudo. Tampoco se logró el objetivo de pasar a la Copa Libertadores de forma directa, pero siento que con la llegada del profesor Paulo Autuori a mitad de año, el equipo poco a poco agarró la idea y creo que este año que viene lo vamos a hacer de una muy buena manera.

-Luego de eliminar a Alianza Lima en su casa y ganar en la ida a Cusco FC, parecía que Cristal se podía quedar con el cupo directo a la Libertadores. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el análisis en frío?

El tema físico costó un poco. Nosotros iniciamos la pretemporada el 15 de diciembre del año pasado y prácticamente 12 meses de corrido llegas a la última época del año ya un poco más cansado. Igual hubo partidos contra Alianza que fueron muy reñidos, físicamente el segundo partido en Matute fue bastante complicado y creo que eso de repente jugó una mala pasada de repente era asegurar en Lima con unos goles más ante Cusco FC, pero bueno las cosas pasan por algo y hay que seguir entrenando, seguir enfocado y ser autocríticos de de este año para que el próximo no nos suceda.

-Sobre todo por la presión que hay en Cristal por lograr el título nacional

Nosotros como futbolistas y con el cariño que tenemos al club siempre vamos a pelear para llegar a lo más lejos, no tanto bueno en lo deportivo y en lo personal de cada jugador se juega un prestigio, se juegan muchas cosas y entonces siempre quiere llegar a ser campeón y esa es la idea para el próximo año, poder enfocarnos que los refuerzos que vengan se acoplen de la mejor manera al equipo y hacer una buena pretemporada para empezar el año con el pie derecho.

-¿Cómo es Paulo Autuori en la interna?

Es un entrenador muy comprensivo, que es muy cerca al jugador si es muy exigente en los entrenamientos, es muy exigente en los partidos y eso es bueno es bueno para que cada uno pueda mejorar, resaltar sus cualidades y poco a poco también en el tema táctico te enseña un montón el profesor en verdad está muy bien en el club y los jugadores nos sentimos muy cómodos con la forma de jugar que él quiere.

-¿Es uno de los más exigentes entrenadores que te ha tocado en tu carrera?

Sí, sí, es uno de los más exigentes. tiene mucha experiencia el profesor, y eso ayuda a que cada uno pueda crecer también.

-¿Y en las concentraciones es más risueño o es un poco más disciplinado con el tema de las horas de los almuerzos, en los trayectos a los partidos?

Es súper tranquilo, el profesor fuera de repente de las cosas que tenemos que enfocarnos y exigimos que es en el campo, fuera del campo es muy buena persona, como te digo es muy cercano al jugador y eso ayuda a que cada uno se pueda desenvolver con la confianza que él te da.

-Hablaste de la selección y la oportunidad de ya tener minutos con la bicolor, ¿qué decir de esa experiencia?

Gracias a Dios puedo seguir siendo llamado a la selección. Yo desde el año pasado que ya vengo estando en la selección y tener esta continuidad de seguir en la selección, me ayuda bastante y bueno el debut fue fundamental, yo bueno vengo a ser el arquero más joven prácticamente de los arqueros que están ahí y poder debutar es un gran sueño y así que tengo que seguir trabajando. Pedro es un gran referente para nosotros y bueno solo seguir trabajando para que también en el futuro me toque más oportunidades.

Diego Enríquez es arquero de la selección peruana

-¿Estar en Cristal te da una vitrina distinta para ir a la selección?

Sí, en un equipo grande como lo es Cristal siempre tienes una vitrina importante tanto para la selección, tanto para los equipos del extranjero y eso ayuda a que uno pueda mostrarse, pero tienes que entrenarse bien, tienes que estar enfocado para que te puedas desenvolver bien y estar en un gran nivel para cuando toque las oportunidades y hacerlo muy bien.

-¿Cómo notaste al grupo en la selección peruana?

El grupo tiene hambre de gloria y eso los vamos a demostrar poco a poco. Nos estamos conociendo de una muy buena manera, creo que los amistosos que vamos a tener a futuro van a servir mucho para que podamos acoplarnos como un buen equipo y así poder llegar a las próximas eliminatorias muy bien.

-Mirando el 2026, es posible que se enfrenten a Alianza Lima en Fase 2 de la Copa Libertadores. ¿Lo han hablado en la interna?

Hay que esperar el duelo de Alianza con con el equipo paraguayo para ver quién nos toca, pero nosotros hacen una buena pretemporada para llegar a ese partido con un buen ritmo.

-¿Qué le dirías al hincha que quizás está un poco incómodo por el año? ¿cómo sienten esa presión de este momento de no salir campeón?

Sí, bueno, más que todo a los hinchas yo siempre agradecido con ellos siempre me tienen un gran cariño y un gran apoyo y nada pedirles que sigan apoyando como siempre lo hacen. El equipo y los jugadores sentimos que tenemos que devolverle las alegrías que ellos siempre tenían y nada seguir trabajando fuerte para lo que viene.

-Pero el objetivo está claro es salir campeón a fin de año...

Sí, el objetivo de ser campeón de cristal siempre es año tras año y este la temporada que viene no va a ser excepción.

-¿Con qué te quedas de este 2025?

Me quedó con mi debut en selección y con el buen nivel que vengo mostrando en Cristal. El trabajo que vengo haciendo año tras año está dando resultados y creo que me quedo con esto tengo que seguir trabajando para seguir escalando en mis objetivos, en mis sueños y en el objetivo también que tengo de salir al extranjero.

