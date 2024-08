Luego de dos años de vivir en Juliaca y ser el arquero titular de Binacional en 68 partidos, Diego Enríquez volvió a Sporting Cristal, su casa, con la consigna de luchar el puesto con Renato Solís. Era consciente que no iba a ser fácil, pero desde hace partidos agarró la titularidad y este sábado ante Alianza Lima debe seguir manteniendo el nivel mostrado para seguir siendo el ‘1′ en el arco bajopontino.

En esa línea, horas antes al partido frente a Alianza Lima, Diego Enríquez se confesó con El Comercio para analizar su presente y detallar todo lo que le está sucediendo siendo titular del arco.

Diego Enríquez tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2024. (Foto: Difusión)

Hace unos años cuando estabas en Binacional conversábamos y unos de tus objetivos era volver a Sporting Cristal. Hoy se cumplió y encima vienes siendo titular, ¿cómo vives este momento?

Sí, estoy contento porque se pudo dar por fin. Tuve paciencia, a principio de año estuvo un poco complicado porque estaba el arquero con un poco más de continuidad, pero bueno, seguí trabajando para esa oportunidad y llegar preparado. Entonces, seguí esforzándome para que se sigan dando las cosas.

¿Pero imagino que fue difícil porque ya venías con continuidad en Binacional?

Más que toda la experiencia que pude obtener fue bastante buena. Desde los 19 años llevo tapando más de 80 partidos en Primera, eso me ayuda a estar preparado. La vez que me tocó defender los colores del arco celeste, supe tener la experiencia para manejar los momentos y el equipo ayudándolo desde atrás. Pese a que la primera parte no tape, trabajé el doble para cuando me toque estar bien físicamente y tener un buen nivel para ayudar al equipo desde atrás.

¿Cómo fue el momento que te dijeron vas a jugar?

En la semana estaba la opción de que pueda jugar, yo sabía que podía tener un cachito el fin de semana, entrene bastante bien, fue una gran semana donde el profesor días antes como normalmente se hace arma su equipo y pude estar dentro de los 11, entonces estaba bien concentrado, no me sentí nervioso porque sabía que había trabajado en los entrenamientos y estaba en un buen nivel, el grupo me ayudó bastante y lo hice bien. Tengo el apoyo del grupo y hay que seguir esforzándose para conseguir los objetivos grupales que nos hemos trazado.

Cristal desde hace algunos años no consigue el título nacional, ¿cómo lidiar con esa presión ?

Somos conscientes de que ya van varios años, no podemos campeonar a fin de año. Este año estamos peleando desde inicio el campeonato y este partido con Alianza va a ser importante, porque Alianza Lima está dentro de los candidatos del título del Clausura y sabemos la magnitud del partido y vamos a jugar una final y todos se están preparando para llegar bien este sábado.

¿Eres consciente que en tu puesto tienes competencia?

Si soy consciente que la competencia en mi puesto es bastante dura, no puedo pestañear, tengo que estar concentrado y en cada entrenamiento me doy al máximo, para que me vaya bien. El profesor confía en mí y yo voy a tratar de que eso siga pasando de tener un buen nivel en el arco y en ese sentido todos estamos trabajando para lograr todo lo que nos hemos propuesto.

Alianza Lima tiene a Barcos como su arma de peligro, ¿qué tan complicado son sus remates?

Ya lo enfrenté varias veces, sabemos de su capacidad y de la experiencia que tiene cubriendo el balón. En el juego aéreo es muy bueno y tanto yo como la defensa sabemos de sus movimientos y de lo que puede hacer. Solo hay que estar concentrados para evitar cualquier riesgo que nos pueda hacer en todos los duelos defensivos que tengamos.

¿Cómo se vive la antesala de los duelos ante Alianza Lima?

Nosotros los jugadores, sabemos que es un partido importante, nos enfocamos en lo nuestro. El tema de prensa es aparte porque es un partido llamativo, pero nosotros pensamos en hacer buenos entrenamientos para que el fin de semana nos vaya bien. Solo trabajar duro y estar concentrados durante el juego para llegar bien preparados.

Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)

A Alianza Lima en el año le costó ganar los partidos cruciales, ¿eso es una ventaja para ustedes?

Cada partido es diferente. En general todos los rivales son difíciles. Va a ser un partido tenso y de mucha fricción. Tenemos que pelear desde el primer minuto y solo estar atentos concentrados para que se den las cosas.

¿Tener continuidad te hace soñar con una posible convocatoria a la selección?

Con el trabajo que estoy haciendo en Cristal puede llegar la oportunidad en cualquier momento. Yo trabajo para llegar a la selección y he podido estar en todas las selecciones menores y solo queda seguir esforzándose para cuando llegue la oportunidad.

Con este presente que vives, ¿es un sueño de tener continuidad en Cristal?

Yo salí para buscar minutos y en el primer equipo habían arqueros consolidados. Ahora estoy contento con este presente, no tanto es una revancha, pero es una oportunidad que vi que me podía llegar y solo contento de estar en el club que me formé.

¿Qué le dirías al hincha de Cristal?

Más que todo al hincha que nos sigan apoyando, ellos saben que cada partido será complicado, los partidos de visita se están volviendo complicados, pero gracias a Dios, estamos sacando puntos y va a ayudar a la sumatoria de la tabla. El partido de Alianza va a ser fundamental, lo vamos a jugar con la concentración y enfocados en sacar los tres puntos.

¿Cómo vas con Romero de Central?

Con Franco, bastante bien, desde que llegó siempre tuvo actitud y predisposición para adaptarse al grupo. He hablado bastante del tipo de juego que tenemos y siempre le hablo del tema defensivo y está ayudando bastante en ese aspecto al club.

¿Hasta cuando tienes contrato con Cristal? ¿Hablaron de renovar el vínculo?

Yo tengo contrato hasta fin de año, ahora solo estoy enfocado en jugar y ya se verá más adelante para conversar de una renovación y lo que se pueda dar.

Pero el hecho de tener minutos en Cristal, ¿asegura que puedes seguir o emigrar al extranjero?

Sería hermoso tener una oportunidad en el extranjero, como cualquier peruano que quiere emigrar. Sé que en el arquero peruano es complicado, pero solo hay que trabajar y poco a poco llegará la oportunidad.

¿Retomaste la carrera de Derecho en la Universidad de Lima?

Toda la primera parte del año tome cursos presenciales y tuve que acomodar mis horarios para asistir a clases. Ya que en ocasiones entreno en doble horario y tuve que tener todo ordenado para estar bien distribuido. Estoy en séptimo ciclo, ahora de vacaciones, ya en una semana retomamos clases, estoy llevando entre dos o tres cursos por semestre, ya que no se puede llevar cursos por mis entrenamientos.

¿Con quién concentras?

Con Fernando Pacheco. Ya es un compañero de concentración estable. Tenemos una gran amistad, jugamos reserva en Cristal y tranquilo. Él empujando desde su lado para que todo se pueda dar a favor del club.

¿Cuál es la ideología de Guillermo?

La idea del profesor es ser un equipo intenso, que tenga la posesión del balón y estamos siendo selectivo en ofensiva.

¿Algo te preocupa de Alianza?

Su esquema que a veces varía bastante. Tiene extremos bastantes rápidos y tenemos que tener cuidado de ello y preocuparnos en nuestro juego para hacer un gran partido.