Conforme a los criterios de Saber más

Del Mundial de 1986 se ha hecho de todo: libros, películas, series, documentales y un largo etcétera. No hay día en el que no se recuerde la epopeya de Diego Armando Maradona y la selección argentina en México, sobre todo hoy, 29 de junio, que se cumplen 35 años de la última Copa del Mundo conseguida por la ‘Albiceleste’. La última de dos que tienen en las vitrinas (la primera en 1978). Y la primera celebración sin el ‘D10s’, fallecido el 25 de noviembre pasado.

“ Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol... saber cuánto pesa la Copa del Mundo, tenerla en tus manos . Somos miles y miles de jugadores, y yo fui un privilegiado por saber cuánto pesa esa Copa. Le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista”, dijo alguna vez Maradona, el último -quizá el único- futbolista hasta ahora en ganar un una Copa del Mundo solo. Claro, tuvo a su lado a diez guerreros dispuestos a morir por él.

LEE TAMBIÉN: Conoce el récord histórico de Perú ante Paraguay en Copa América

“ Yo seré la figura del Mundial ”, dijo Diego días antes de empezar el torneo. Sus declaraciones fueron portada en los diarios. “Ya estábamos en el predio del América, yo compartía el cuarto con Roberto Mariani, Galíndez y Salvatore Carmando, el masajista del Napoli, pero a la noche siempre pasaba por la pieza de Diego y Pasculli, ya era una especie de cábala. Había leído declaraciones de Platini, Zico y Rummenigge y todos decían que preferían el lucimiento de su selección antes que el propio. Ninguno se la jugaba. Una noche, entré a la habitación y le hablé a Pasculli sobre esos dichos: ‘Estos tipos que vinieron para ser figuras del Mundial al final son una manga de cag***s’ ”, reveló Fernando Signorini, el hombre que quizá más conoció a Diego como persona, en una entrevista a La Nación. Maradona dio la cara, se comprometió y cumplió.

Han pasado tres décadas y media de México 86 y así pasen miles de años más, seguirá siendo recordada la hazaña argentina. En una fecha tan especial, recordamos cinco anécdotas curiosas de la selección de Carlos Salvador Bilardo y sus dirigidos con el fútbol peruano.

Ricardo Gareca, el futbolista sin Mundial que nos llevó a Rusia 2018

Flaco, espigado y de cabellera rubia. A inicios de los años 80, Ricardo Gareca asomaba como el relevo natural de Mario Alberto Kempes en la selección campeona del mundo de César Luis Menotti . No fue así. Solo jugó un amistoso ante Polonia en 1981, aunque él mismo admite que no estuvo a la altura. Cuando Carlos Bilardo tomó la posta de Menotti en 1983, el ‘Tigre’ vio ese nuevo ciclo con esperanza.

Cumplió con lo previsto. Fue, detrás de Diego Armando Maradona, el jugador símbolo del ‘Narigón’ protagonizando dos momentos top de aquel proceso: en el 83 hizo el gol del 1-0 con el que ganaron a Brasil luego de 13 años y en el 85 hizo el gol del 2-2 ante Perú que depositó a su país en México 86 . Sí, el técnico que nos llevó a un Mundial después de 36 años, nos sacó de uno hace... 36 años.

#TNTSports | Recordamos el gol de Gareca a Perú allá por 1985 que nos dio el pase a México '86. ¡Vamos Argentina! #YoAmoAMiSelección pic.twitter.com/4bzQChdztx — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2017

Pese a todo, en el 85, el ‘Flaco’ perdió protagonismo en la selección (jugó 2 de 6 partidos en las Eliminatorias). Y decidió pasar de River Plate al América de Cali de Colombia. ¿Fue un error? le preguntaron en El Gráfico, curiosos por si su carrera no estaba más para un club europeo que para uno sudamericano. Gareca respondió: “No. Quizá perdí chances de que Bilardo me vea seguido en Buenos Aires, pero ya está”.

En el 86, año del Mundial, Bilardo privilegió jugadores de la lista argentina y solo 5 ‘extranjeros’ Cuentan que la posibilidad de incluir a Gareca en la lista se pensó hasta lo último, pero los tres goles que Almirón le hizo a Israel en el 7-2 con el que se selló la gira, le quitaron toda chance . Según su compadre Oscar Ruggeri, “fue un dolor porque el Flaco merecía ir. Se había comido de todo por esta selección. Era uno del grupo”.

A México, el ‘Narigón’ llevó cuatro delanteros: Pasculli, Valdano, Claudio Borghi y Almirón. Solo el primero era un ‘9’ definido como Gareca, quien no apareció en la lista final. El ‘Flaco’ sintió alegría por sus viejos compañeros pero también la rara sensación de que debió estar. Acusó a Bilardo de haber recibido presiones (luego se arrepintió) y no lo consolaron ni las palabras de Passarella en una llamada de teléfono: “ojo, Ricardo, que este título también es tuyo” . En 1989, un treintón Gareca decide dejar Colombia, cerró trato con Vélez y declaró en El Gráfico de entonces: “Vine al país para estar cerca de la selección. Bilardo me conoce. Quizá pueda ir a Italia 90”. Tampoco ahí se le cumplió la meta mundialista. Los años pasaron, se convirtió en técnico, vino al Perú a dirigir a la selección y terminó disputando su primera Copa del Mundo, ahora desde otra posición. La vida te da y te quita, te quita y te da.

Ricardo Gareca elevado por los aires por sus dirigidos tras la clasificación al Mundial Rusia 2018. (Foto: Conmebol)

Maradona y Solano, una amistad de azul y oro

En una soleada tarde de 1997, Nolberto Solano salió por primera vez a la cancha de La Bombonera vestido de azul y oro. Era su primera experiencia en el extranjero y lo hacía defendiendo la camiseta de Boca Juniors. Y al lado de su máximo ídolo, Diego Armando Maradona, el mismo que este abría el último capítulo de su prolífica etapa de jugador y con un Mundial encima. ‘Ñol’ complía así un “sueño impensado”.

“ Todo el mundo me pregunta por mi debut en La Bombonera, y yo siempre contesto que fue espectacular, porque lo mejor que pudo pasar es que Maradona estuviera ahí ”, confesó hace poco en una entrevista con la Agencia EFE. “Lo máximo que aspiraba era a enfrentarlo en algún partido. Con eso me conformaba, pero el destino hizo que Sporting Cristal me vendiese a Boca en 1997 y que justo ese año él decidiera volver al fútbol. Todo fue un sueño hecho realidad ”, agregó.

Nolberto Solano y Diego Armando Maradona con la camiseta de Boca Juniors.

‘Ñol’, ahora asistente técnico de Ricardo Gareca, jugó por Boca un año (agosto del 97-agosto del 98) antes de irse al Newcastle United de la Premier League. El peruano, con 22 años en ese entonces, era uno de los protegidos de un veterano Maradona (36). Entrenaban juntos ante la atenta mirada de Juan Román Riquelme, que daba sus primeros pasos en el club, y Carlos Tévez, un juvenil que miraba los entrenamientos detrás de las rejas e idolatraba a Solano .

Los campeones que vinieron a dirigir al Perú

Una lista de 22 hombres que grabaron su nombre en la historia del fútbol mundial. El más recordado, de lejos, siempre será Diego Maradona, pero cada jugador tiene su historia particular. La mayoría se dedicó a la dirección técnica tras su retiro, aunque no a todos les fue bien. De hecho, dos de ellos llegaron al fútbol peruano: Marcelo Trobbiano y Néstor Rolando Clausen .

Como jugador, Trobbiani era un volante habilidoso, virtuoso como pocos. Pura habilidad y gambeta. Pero en México 86 fue suplente, solo jugó en la final ante Alemania. Tras colgar los chimpúnes, empezó como asistente técnico. Roberto Chale lo trajo para que sea su mano derecha en Universitario entre 1999 y 2001. Juntos ganaron el bicampeonato 1999-2000 . Marcelo luego tuvo dos etapas en Cienciano (2009 y 2011), ahora como entrenador. Dos años después, dirigió a Sport Huancayo antes de irse al fútbol chileno.

Marcelo Trobbiani (casaca blanca) cerca a Diego Maradona y la Copa del Mundo.

Néstor Rolando Clausen, lateral rústico como futbolista, también fue suplente en México. Jugó ante Corea del Sur. Como Trobbiani, el ‘Negro’ también se dedicó a ser entrenador. Un verdadero trotamundos, aunque más dirigió en Bolivia. Al Perú llegó en 2020 para hacerse cargo de Deportivo Llacuabamba, pero solo estuvo tres meses . Llegó el 13 de enero y se fue el 1 de marzo.

Nestor Clausen alza su brazo derecho tras ganar el Mundial.

Valdano y Chemo del Solar, un lazo inquebrantable

Chemo del Solar se topó con miles de personas en el fútbol, pero Jorge Valdano es uno de los que más estima. El peruano formó parte de aquel histórico Tenerife dirigido por el campeón del mundo en México 86. Luego el argentino lo convenció para que deje el Celta y llegue al Valencia , aunque el extécnico de la selección peruana consideró esa decisión como un error. “En el Celta era titular y la gente me quería. Me quedaban dos años de contrato y el presidente del club (Horacio Gómez) me quiso renovar por dos años más. Por un lado, Valdano me decía: “Vente con nosotros” y por el otro, Javo Irureta (entrenador del Celta) me decía: ‘No te vayas’”, contó en una entrevista con la revista Líbero de España. “La prensa decía que Real Madrid, Barcelona y Valencia pelearían la Liga y en el Celta era quedar de la mitad de tabla para arriba. Al Celta le pagaron 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros). Me fui por Valdano ”, agregó.

En 2002, cuando caminaba sus últimos meses como futbolista, Chemo dio positivo por “benzoilecgonina”, compuesto ensayado en la mayoría de los análisis de orina sustantivos de cocaína . Esa temporada la ‘U’ salió campeón, pero por la crisis económica que vivía el club no le pagaron tres meses a sus jugadores y Del Solar decidió dejar el club, retirarse y volver a España para empezar su carrera como entrenador en el Real Madrid, luego de un llamado de Jorge Valdano. El peruano iba a trabajar en las divisiones menores del equipo blanco. Del Solar tenía una semana en la Juvenil B del Real Madrid y una mala noticia llegó desde Perú .

La Federación Peruana de Fútbol había emitido un informe, comunicando el doping positivo de José Guillermo del Solar: “en el examen de orina se halló benzoilecgonina (un derivado de la hoja de coca), clorhidrato de cocaína o de pasta básica de cocaína”.

El club, que por ese entonces era presidido por Florentino Pérez –su primera etapa-, decidió separar a José Del Solar de la institución. “ Hasta el momento, el trabajo de Chemo en las categorías inferiores estaba siendo muy positivo, pero siguiendo con la filosofía del club no sería lo más correcto mantener al entrenador en la plantilla técnica una vez que ha sido sancionado por la FPF . La imagen de una entidad que quiere dar una educación integral a todos sus futbolistas de cantera exigía una medida drástica”, manifestó Jorge Valdano sobre la sanción a Chemo del Solar.

Como técnico recién empezó su carrera en 2005, en Colón de Argentina y recién tomó el mando de la selección peruana en 2007, con miras al Mundial Sudáfrica 2010 . Actualmente dirige a la Universidad César Vallejo y no perdió contacto con su gran amigo. “Tenemos una relación muy buena y lo veo. Dos veces al año voy a Madrid y lo veo. Me gusta ver fútbol y él me regala las entradas para ver al Real Madrid. También veo al Atlético, Getafe, Rayo Vallecano o al Leganés”, confesó hace algunos años prepandemia.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO