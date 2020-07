«Maradona te quiere saludar». Danilo Carando recién había terminado de cambiarse y charlaba con sus nuevos compañeros en el vestuario. Era su primer día en Al Fujairah, y el ‘Negro’ Héctor Enrique, campeón del mundo con Argentina en México 86 y ayudante de campo del ‘Pelusa’, lo fue a buscar. «Diego me mandó a llamarte», le dijo. Caminaron juntos hacia la oficina del entrenador, y lo hallaron solo, sentado y tomando mate. Maradona se paró con celeridad y recibió al delantero con un abrazo de viejos amigos, como si se conocieran de una vida pasada. Le preguntó cómo estaba, qué tal había pasado el viaje, si tenía familia, y le dio la bienvenida al club.

De pronto, Diego Armando se puso de pie, caminó lento hacia el armario y, en un ritual motivacional, sacó una camiseta y se la mostró. Era el número ‘9′ y tenía el apellido Carando en la espalda. «¿Sabes qué significa esto?», le preguntó. Danilo, que aún no salía de los nervios y la emoción por ver a quien considera el mejor jugador de la historia, respondió solo con una sonrisa. «Esto significa hacer goles, yo te traje acá para hacer goles y me hagas ascender», se contestó a sí mismo.

Esa fue la primera impresión que el actual delantero de Cusco FC tuvo de Diego. Desde aquel día en adelante, los goles, el mate y la nacionalidad argentina los fundió en un cariño compartido, especial. “Conviví cinco meses con Diego, compartimos almuerzos, cenas, concentraciones y vestuarios. Solo tengo cosas lindas de él, solo palabras de agradecimiento, porque conmigo se portó excelente”, nos confiesa Danilo Carando, tras recordar el tiempo que compartieron en Emiratos Árabes (2018).

Danilo Carando, goleador de Real Garcilaso, reveló detalles de la intimidad junto a Diego Maradona en Dubái

Pero, ¿cómo es en verdad ser dirigido por Diego Maradona? Con 59 años -23 desde su retiro-, el ex jugador de fútbol no pierde su estilo directo y efusivo, con el que vive siempre al límite, pero que lo ha hecho bailar entre los elogios y las críticas. Sin embargo, detrás del personaje, siempre hay un ser humano. Y Danilo nos revela esos detalles: cómo es el ‘Pelusa’ a solas, con las cámaras apagadas y dentro de cuatro paredes.

-Baile, música y fútbol-

Para Maradona, el fútbol es más que solo fútbol. Desde el banco de director técnico, siente cada día como cuando él estaba dentro del campo. Celebra las victorias a lo grande y padece las derrotas con tristeza. Es, en pocas palabras, como si absorbiera el sentir de todo su plantel en un solo cuerpo. Así lo vive y así lo vivirá hasta el último de sus días.

“Diego lo siente más que el futbolista, siente mucho el fútbol, es su vida, es su pasión. Siempre nos decía que le duele mucho perder, o que nos empaten sobre la hora. Pero, él también es una persona positiva, muy líder, siempre tirando hacia adelante y con el objetivo claro. No conocí a uno solo del plantel que hablara mal de Diego. Al contrario, todos hablaban bien”, nos comentó Carando.

Pero, en la alegría, Diego es una fiesta y comparte con el más grande y el más chico. Nadie se puede escapar de la celebración. “En el triunfo, el vestuario era una fiesta, mucha música, mucha diversión, muchos abrazos y canciones. Eso es Diego. Es una persona muy alegre, es sumamente generoso con el jugador y con la gente de su entorno. Siempre está predispuesto al 100% para todos”, agrega.

-¡Aquí mando yo!-

Pero, así como lleva la alegría al límite, Diego Armando también es recto y tiene el carácter impulsivo necesario para dejar en claro que no pueden pasar por encima de él. Tú le das una sonrisa, y él tiene la capacidad de convertirla en carcajada; pero le das una falta de respeto, y pasa esto...

Carando fue dirigido por Maradon en el Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos. (Foto: Difusión)

“Hubo un partido que íbamos perdiendo 2-0 y era sumamente importante, porque nos ponía en la pelea por el ascenso (contra Al Hamriyah de visita). Entonces, los árabes son un poco metidos, pero a Diego nadie se le mete en el vestuario. En el entretiempo, entraron los jeques y quisieron imponer, comenzaron a proponer, y Diego se calentó. «Aquí mando yo, el silbato lo tengo yo, así que son mis jugadores. Se van todos de acá», les gritó y los botó a todos del vestuario”.

Esa acción, según nos cuenta Carando, motivó al plantel, y en ese segundo tiempo, salieron con toda la actitud posible. “Se ganó el respeto de todos. Entramos como unos leones a la cancha y le dimos vuelta al marcador (2-3). Yo anoté dos goles, uno sobre el final del partido”.

-Motivación y ejemplo-

La especialidad de Diego Armando Maradona es la motivación. Sea en una charla, en las prácticas o antes de un partido, pero siempre encuentra la forma de impulsar el compromiso de sus jugadores y lograr picos de desempeño de cada uno de ellos. Para esto, tiene sus estrategias, y Carando reveló una de ellas: las charlas de amistades

“Las charlas de Diego son muy motivacionales. Te está hablando el mejor jugador de la historia, solo imagínate la cantidad de anécdotas que puede tener en su vida, son más de 50 años. Las charlas que nos daba eran fabulosas, mucha motivación. Además, para motivar al equipo, les pedía a sus amigos que den charlas también. Por ejemplo, un día Carlos Bilardo te daba una charla y te contaba lo que pensaba. Son muchas cosas, lo que Maradona te genera, no te lo genera nadie”.

Danilo Carando en el Al Fujairah de Diego Maradona. (Foto: Agencias)

Además, otro aspecto que provocaba seguridad en el plantel era la actitud del entrenador, que pese a los lujos que podía tener en Emiratos Árabes, nunca se despegaba de ellos. “Siempre concentraba con nosotros. Él viajaba en su camioneta y antes de que nosotros lleguemos, ya estaba esperando en el vestuario. Diego es muy servicial, muy divertido, pero también te impone mucho respeto. Todo aquel que ha estado con él, sabe cómo es”.

-Ojo de ‘Tigre’-

Por su actitud frontal y segura, uno podría creer que Diego Armando Maradona no tiene una cábala en sus partidos. Sin embargo, sí la tiene, y es una que trae una sensación de alegría en el Perú, pues es la misma que Ricardo Gareca en la selección nacional.

“Estaba prohibido jugar con botines verdes. Él nos decía eso y se cumplía. Ningún jugador lo podía hacer”, nos reveló Danilo Carando sobre los pedidos de Maradona antes de un partido. Como se recuerda, esta misma creencia tiene el entrenador de la selección peruana, y es conocida en Argentina tanto por jugadores como por otros técnicos.

-Diego y no Maradona-

Pero qué hay detrás de ese Maradona alegre y bailarín, o impulsivo y recto, pues, un Diego generoso. Lo que genera en todo aquel que lo rodea es más que respeto o admiración, y acciones como la que nos contó Danilo Carando son las que provocan esta idolatría.

“Luego de ganar un partido clave, los jeques habían prometido un premio, pero llegó al lunes y no lo cumplieron con los jugadores. Entonces, Diego sacó de su bolsillo el dinero y nos repartió a todos los jugadores. Y el premio de él lo distribuyó a todos los empleados del club, los que cortan pasto, los que limpian la cancha, los que arreglan las butacas, los filipinos, que eran gente humilde: con todos. Diego agarró de su plata y les dio 3 mil o 4 mil dólares a cada uno de los empleados”.

Asimismo, la preocupación y cercanía que generaba el ‘Pelusa’ con cada uno de sus jugadores podía ser capaz de motivar a cualquiera. “Cuando terminabas golpeado en un partido, Diego Maradona te llamaba por teléfono, te preguntaba cómo estabas, «mi soldado», te decía”.

-Cenar con Diego-

¿Qué tan distinto es Maradona de otros grandes jugadores o exjugadores? Según Carando, que tuvo la fortuna de tenerlo tantos meses a su lado, no hay punto de comparación. “Lo que generaba Diego es algo único. Yo tuve la posibilidad de compartir una cena con Xavi en Qatar, de jugar en contra en la cancha, y no es igual. No es lo mismo lo que te genera Maradona a lo que te genera Xavi”.

“Fue una experiencia muy linda. De haber tantos delanteros, que Diego se haya fijado en mí, fue un privilegio enorme. Yo me emocioné mucho al verlo en persona, y me llevo los mejores conceptos y recuerdos de Maradona”, finaliza Danilo Carando.

Y es que, en solo cinco meses, pudo ver lo que tantos amantes del fútbol no podemos actualmente: que sí existe el Diego Armando detrás del Maradona, el ser humano detrás del personaje.

