Las pistas del distrito de La Victoria -cuadra 24 de prolongación Huánuco, para ser más exactos- fueron testigos de su idilio con el balón. Iqueño, hijo de un chofer interprovincial y una ama de casa, Hugo Alejandro Sotil Yerén fue nuestro Maradona en los años 70. Antes incluso que el propio Diego sea Maradona y conquiste el mundo con su metro 65 y su zurda de oro que calzaba 39. Hoy cumple un año de fallecido, y Sotil así lo recuerda.

Las vidas del ‘Cholo’ y el ‘Pelusa’ caminaron casi siempre en paralelo. Nacidos en un barrio humilde, tocados por Dios para ser genios con un balón de fútbol y acérrimos defensores de su selección, su patria, su gente. Si Maradona desafió a la liga italiana y cruzó el océano Atlántico cinco veces -recorrido total de 80 mil kilómetros desde Nápoles a Argentina y viceversa- en dos semanas para jugar por la ‘Albiceleste’ en 1985, un año antes de que se coronara campeón del mundo; Sotil se escapó de Barcelona para anotar el gol que le dio la última Copa América a Perú, en 1975 .

“Ni Matarrese (entonces presidente de la Serie A) ni nadie puede decirme nada. Mi club me autorizó. Me pasaré 15 días viajando, va a ser duro, pero no tengo otra alternativa. El fútbol argentino me necesita ”, dejó en claro su postura Diego en esos días. Poco le importaba que la máxima autoridad de la liga italiana, Antonio Matarrese, se oponía a que los sudamericanos dejaran el torneo hasta que terminara la temporada.

En 1981, Diego Maradona llegó al Perú con Boca para un amistoso ante Universitario. Hugo Sotil reforzó al cuadro crema y ganaron 1-0 con gol de Escobar. (Foto: Archivo El Comercio)

“Recuerdo que jugamos en Barcelona, ganamos, y de inmediato le dije a mi señora: ‘Minita, sepárame un pasaje a Madrid’. Ahí compré mi pasaje hacia Caracas. Cuando llegué a Venezuela no vi a ningún dirigente en el aeropuerto y comencé a averiguar dónde estaba alojada la selección, y como a las siete de la noche llegué directo al entrenamiento, con mi terno y sobretodo . Pensé que Marcos [Calderón] me iba a decir descansa: “Ya cámbiate, ‘Cholo’”, me dijo. Fue una sorpresa porque nadie pensaba verme allí. El trato que me dieron Marcos Calderón y todos mis compañeros fue espectacular. Por eso a la hora de decidirse por la alineación estuve de titular y gracias a Dios pude anotar ese gol”, contó en una entrevista para El Comercio don Hugo sobre su travesía y travesura.

Admirador de César Cueto y Teófilo Cubillas, gran amigo de Ramón Mifflin y paternalista con Nolberto Solano en Boca Juniors; Diego Armando Maradona tuvo un vínculo especial con el fútbol peruano y sus leyendas. Con Hugo Sotil no fueron amigos, se enfrentaron un par de veces, pero el astro argentino demostró su respeto por uno de los mejores jugadores en la historia nuestra.

1982: Diego y Sotil, la foto y los obsequios

Hugo Sotil y Diego Maradona.

La fotografía -una reliquia invaluable para atesorar- está en blanco y negro, pero la calidad de sus protagonistas es de full HD. Se muestra al ‘Cholo’ serio y detrás de él, con una polera del Barcelona, un sonriente Diego Maradona. En 1982, tras disputarse el Mundial de España, Diego Maradona llegó al Barcelona por 8.1 millones de dólares -una cifra muy alta para la época- para portar la ‘10′ en dos años inolvidables. El argentino quería escribir su propia historia en el club, pero pisaba por las huellas que dejó el paso exitoso Hugo Sotil, el único peruano que jugó allí.

En 1973, el ‘Cholo’ se puso la ‘10′ blaugrana para hacer dupla con el holandés Johan Cruyff -el mejor jugador del mundo en aquel momento-, convirtió once goles y fue fundamental para que Barza gane el título de la Liga Española después de 14 años. Y su cabezazo en el Bernabéu, que selló el 5-0 ante Real Madrid, se hizo legendario.

En en 82, año del debut de Maradona en en el Barcelona, Sotil, que en ese entonces jugaba por Municipal, fue invitado por la entidad española como un pequeño homenaje por lo que hizo en el club. “Fue una invitación del club. Al otro día voy al entrenamiento, llego al vestuario del Camp Nou y ellos (el primer equipo) ya estaban entrenando en el campo principal. Subí por el túnel del estadio hacia la cancha y es como si yo estuviese en la tribuna occidente y ellos en oriente”, nos cuenta don Hugo.

La presencia del ‘Cholo’ causó gran revuelo y todos dejaron lo que estaban haciendo para saludarlo, abrazarlo y pedirle alguna foto. Uno de ellos fue Diego Maradona, que por entonces tenía 22 años pero ya daba luces de que sería uno de los más grandes de la historia.

Johan Cruyff le reconoció a El Comercio, en el 2013, que Hugo Sotil fue un gran amigo y que nunca se distanciaron. (Foto: Don Balón)

“Como vio un alboroto seguro se preguntaría quién es y le respondieron que era el ‘Cholo’ Sotil. Así que desde donde estaba, se tiró un pique y llegó. En ese momento me estaba tomando fotos y él llegó gritando ‘falto yo, falto yo’ y se puso a mi costado” , recuerda.

“Fue un bonito gesto. Me abrazó y conversamos unos minutos. Me sorprendió su humildad. No lo conocía personalmente, lo había enfrentado en el 81 con Universitario cuando ganamos 1-0 a Boca Juniors con gol de Escobar”, agrega sobre su percepción de cómo era Diego Armando como persona.

Diego siempre caracterizó por sus gestos. Poco importaba si conocía a fondo o no a la persona con la que compartía siquiera unos minutos. Y con don Hugo también fue así. “Cuando llegué al hotel, como a las 8 de la noche, me dicen: ‘señor Sotil le han traído un encargo de parte del señor Diego Maradona. Me dio buzos, chimpunes, zapatillas, balones. Tuve que pagar más sobrepeso en el aeropuerto por los regalos que me hizo él, el club y mis amigos” .

No fueron amigos, no viajaron juntos, pero sus vidas parecen haber sido escritas por un mismo guionista. De hecho, si de películas hablamos, Diego es el protagonista de un sinfín de filmes, don Hugo es el que dio el puntapié inicial entre el fútbol y el cine en el Perú. Dos grandes que un día se encontraron en el Camp Nou.

