—Llegaron en 2020, ¿Cómo encontraron la marca del club y cómo está ahora?

Cuando entramos al club, fuimos un grupo totalmente nuevo. Nos dieron la posta de un trabajo bueno que se había hecho, pero tuvimos algunas reuniones en la que me comentaron un poco cómo estaba la situación y después tuve que buscar, investigar y armar el grupo comprometido que tenemos ahora. Esa fue la base. De ahí, en ese 2020 llegó la pandemia y complejizó todo, pero hemos sabido superar ese obstáculo y lograr objetivos que hoy se valora en el club.

—En el 2020, además de la pandemia, Alianza no la pasó nada bien en lo futbolístico. ¿Cuánto afectó esa situación en la marca del club?

Fue un golpe duro para la marca en general. Por esa situación no pudimos lanzar algunos proyectos que teníamos porque el momento no era el adecuado. Y eso afectó obviamente el trabajo de todos, pero también entendimos que Alianza Lima es la marca más grande del Perú y estábamos en la obligación de sacarla adelante desde donde estemos. En un momento estábamos preocupados porque los ingresos por derechos de TV, patrocinios o publicidad se iban a ver afectados, pero menos mal todo salió bien y pudimos continuar. Eso sí, el hincha es el gran responsable, sin su apoyo incondicional no lo habríamos logrado.

—¿Cuánto ha crecido la marca en estos últimos dos años?

Hemos dado pasos muy importantes, desarrollando diferentes categorías. Sabemos lo importante que es que cada equipo o categoría tenga su propio espacio. Lanzamos las redes con ‘Potrillos’ para las divisiones menores, lo mismo con el fútbol femenino que ahora tiene cientos de miles de seguidores, absorbimos las redes del equipo de voley que no le pertenecían al club pero que amablemente nos la cedieron. Todo con la consiga que todos tengan la misma línea gráfica para darle sentido de pertenencia. Eso nos ha permitido abarcar más aspectos dentro del club mejorando algunas cosas.

—¿Cómo cuáles?

Se ha puesto un nuevo sistema contra incendios. En el Hall de socios se ha puesto un nuevo piso y hubo una remodelación. Se ha cambiado todo el anillo perimetral del estadio que antes era una placa metálica en la parte de arriba. Todas esas cosas también son parte del trabajo de marketing porque son gestiones que nosotros hacemos para reducir montos a través de cambios de publicidad, canjes o lo que fuese que hiciéramos para alcanzar ese tipo de desarrollos que no son tan vendibles pero están ahí y después uno los puede apreciar.

—Este año se introdujeron diversas acciones para mejorar la experiencia del hincha en el estadio: “Kiss Cam” e “Igualitos” en el medio tiempo y diversidad de platos en las cuatro tribunas. ¿Cuál ha sido el primer balance de todo?

Nosotros entendemos que somos espectáculo y entretenimiento. Alianza no solo compite en el campo de juego, en fútbol, también con otros entretenimientos cómo centros comerciales, fines o cualquier otra propuesta que haga que la gente no vaya al estadio. Por eso, lo que estamos haciendo es llevar propuestas para ser un medio de entretenimiento que la gente busque con mayor interés. Brindamos estas experiencias para que el hincha no solamente vaya a Matute a ver al equipo, que es lo principal, sino también pase un momento agradable. Tienes la posibilidad de comer en el estadio o ser parte de juegos en el medio tiempo que no son habituales en el Perú.

—Alianza Lima ha batido su récord de asistencia con muchos partidos aún por jugar. ¿Cómo toman eso?

Nos sentimos orgullosos y contentos con lo que venimos consiguiendo. Hasta podría pensar que el estadio nos está quedando chico. Hoy tenemos un promedio de 20 mil personas por partido, que es algo que no recuerdo que haya sucedido antes.

—Ahí también hay un reto para ustedes: mantener y mejorar la experiencia del hincha en el estadio para que siga yendo…

Claro, la gente quiere ir al estadio y pasar un buen momento, no solo en lo deportivo. Entonces nosotros brindamos opciones de entretenimiento, buenas instalaciones, hacer sentir al hincha que Matute es su casa.

—¿Cómo hacer que el hincha no tenga miedo de ir a Matute por temas de inseguridad en el distrito o problemas de las barras afuera del estadio?

Una de las preguntas que nos hicimos al inicio fue por qué los hinchas no iban a Matute. Y la primera razón fue la inseguridad. Todos tenemos claro que la Victoria es un distrito con mucha tradición y riqueza cultural, pero también tiene índices altos de criminalidad. Por eso hemos tenido reuniones con la policía y la Municipalidad para que todo pueda mejorar. Estamos pensando en poner algunos corredores donde la policía y la misma comuna, a través del Serenazgo, pueda ayudar con el ingreso y la salida de Matute. La idea es permitir a la gente poder irse con tranquilidad.

Las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva fueron una fiesta total en el último clásico. (Foto: Alonso Chero / GEC)

—Es una tarea pendiente…

Sí, pero no es obligatorio para nosotros, que quede claro. La seguridad en los exteriores del estadio es algo que le compete a las autoridades, pero nosotros, como club, siempre estamos pensando en nuestros hinchas.

—¿Cómo hacer para llamar también a las familias, hacer que vuelvan al estadio?

Estamos trabajando para tener una tribuna familiar que será en Norte. El Día del Niño, que jugamos ante Sport Huancayo, hubo algunas acciones para los pequeños como juegos, caritas pintadas. Queremos que se vuelva un espacio de familia, sobre todo ahora que en el Perú solo se juega con hinchada local. Estamos aprovechando esa tribuna para explotar esa experiencia y que los papás puedan venir con sus hijos. Eso nos ayuda también a fortalecer la relación del club con los niños que son los hinchas del futuro.

—“Íntimo” fue una propuesta interesante y ya cumplió su primer año. ¿Cuál fue el balance?

Es una propuesta que acerca al hincha al club. Teníamos el tema de los socios que es una situación un poco compleja por la ley concursal. Y después estaban los hinchas. En ese medio, ese abismo, encontramos esa posibilidad de darle la experiencia de sentirse más cerca a su club. Nuestra expectativa era llegar a los 5 mil afiliados y llegamos a los diez mil. Fue bastante bueno porque eso le significó al club más de un millón y medio de soles de ingreso.

—En ese aspecto también nace “Alianza Play”, ¿no?

Claro, que es como el Netflix de Alianza Lima. Muestra el contenido que generalmente no se puede ver como entrenamientos, entrevistas exclusivas, partidos de las divisiones menores.

—¿Qué novedades prometen al hincha para que renueven su suscripción a “Íntimo” o se suscriban ahora?

“Íntimo” se basa en tres pilares: Alianza Play, los beneficios que tiene y las experiencias. En el primer pilar estamos desarrollando cosas muy interesantes como documentales propios del club. En el segundo, los beneficios han ido aumentando. Al principio lanzamos beneficios con Nike, Phillips, pero hoy le estamos agregando más ofertas en restaurantes, gimnasios de la cadena “Smart Fit”. Y en la experiencia, le damos la prioridad al “Íntimo” de comprar antes las entradas, de ir al estadio. También tenemos otras acciones como, por ejemplo, el “Charter blanquiazul” que lanzamos este año para un partido de Copa Libertadores en Brasil ante Fortaleza.

Diego Montoya, gerente de marketing de Alianza Lima. (Foto: Alonso Chero / GEC)

—Y está la tienda blanquiazul que sacaron recientemente. ¿Es la primera tienda del club?

Es la primera tienda del club en el estadio. Está ubicado en el hall de socios y opera los días de partido, pero viendo la frecuencia de compra, vamos a ver si abrimos también un día a la semana. También se vende de manera virtual. En la primera semana conseguimos 35 mil soles en venta. Más de 190 transacciones. Lo que queremos hacer también es entrar a un centro comercial y hacer un formato franquiciable bajo el mismo modelo, línea gráfica y forma de atención. Esto permitirá que en algún momento la gente que quiera pueda abrir una tienda de Alianza Lima en provincia o el extranjero.

—¿Cuando dice que quieren hacer un formato franquiciable es como una tercerización del producto de Alianza? ¿Cómo han analizado esa idea, teniendo en cuenta lo que pasó con el álbum del 2021?

Ese ha sido un tema bastante complejo. Nosotros lanzamos proyectos de licenciamiento en 2020 con la intención de que el hincha que quiera apoyar a su club, y también beneficiarse, lo podía hacer. Esto porque hay muchos productos piratas de Alianza y no le dejan ni un centavo a la institución. En algún momento, este chico, que sacó el álbum, tenía productos con la imagen del club que vendía pero no le dejaba ninguna ganancia a Alianza. Yo lo llamé y le dije que no podía hacer eso, que lo mejor era que se formalice. Pasó un año, vino con el proyecto del álbum, nos tomamos seis meses para revisar todo: esquema, imagen. De hecho, el álbum tiene muy buena calidad y le dejó 50 mil soles de ingresos al club.

—¿Entonces el hincha que tiene algún emprendimiento puede acercarse al club y trabajar de la mano?

Claro. El club está abierto para sus hinchas. Nos pasó también que algunas personas tenían libros, pero con fechas inexactas y no pudimos sacarlo. Otros venían con emprendimientos de ropa, pero no se podía porque tenemos un contrato de patrocinio con Nike. Pero lo que sí hacemos es analizar y orientar a todos para ayudarlos también. Alianza es de su gente y eso lo tenemos muy claro.