El delantero de Sporting Cristal aumentó la ventaja de los celestes sobre Atlético Grau en Sullana.
Redacción EC
busca cerrar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto con una victoria en Sullana ante Atlético Grau y en el inicio del complemento aumentó su ventaja a 2-0 con golazo de .

LEE TAMBIÉN: Cristian Benavente anotó su primer gol con Sporting Cristal en el cierre del Torneo Clausura | VIDEO

El atacante celeste aprovechó un balón fuera del área rival para rematar con potencia, y dejar sin opciones al golero rival Patricio Álvarez.

GOLAZO DE OTOYA

Gol de Diego Otoya para el 2-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)
El futbolista de 21 años inició la temporada en Sport Boys a préstamo y, tras no lograr la continuidad deseada, regresó al Rímac.

Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.

MIRA: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario

Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.

Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

