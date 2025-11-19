Sporting Cristal busca cerrar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto con una victoria en Sullana ante Atlético Grau y en el inicio del complemento aumentó su ventaja a 2-0 con golazo de Diego Otoya.
El atacante celeste aprovechó un balón fuera del área rival para rematar con potencia, y dejar sin opciones al golero rival Patricio Álvarez.
GOLAZO DE OTOYA
El futbolista de 21 años inició la temporada en Sport Boys a préstamo y, tras no lograr la continuidad deseada, regresó al Rímac.
Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.
Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.
Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
