Diego Penny fue expulsado en los minutos finales del Sporting Cristal vs. San Martín y acusó al árbitro Kevin Ortega de agredir a los jugadores en el campo. Tras el partido, el portero brindó una entrevista pública y reveló su malestar por el negativo accionar del juez central.

“Yo fui responsable de mi expulsión, pero quiero decir algo concreto. La Liga Profesional es un producto en el que todos debemos trabajar para que sea bonito y vendible para el público. Por eso, el señor Kevin Ortega no puede seguir arbitrando”, explicó inicialmente Diego Penny a Gol Perú.

Luego, explicó las razones de su dura afirmación. “Les falta el respeto a todos los jugadores, me mentó la madre. Gracias a Dios hay imágenes justo cuando me guiña el ojo, todo soberbio. Árbitros así no pueden seguir siendo programados. Por favor, le pido a la Conar que revise el caso”, agregó el portero de la San Martín.

Diego Penny denunció insultos del árbitro Kevin Ortega. (Video: Gol Perú)

“No es la primera vez que pasa con Kevin Ortega, los jugadores de fútbol saben de lo que estoy hablando. Marcio Valverde ya lo denunció una vez y les juro que hay muchos futbolistas que podrían hablar, pero no lo hacen por temor a una sanción”, resaltó Diego Penny.

Además, el guardameta dejó en claro que el acoso vivido en el campo no solo era en su contra, sino también hacia sus compañeros. “Siempre nos falta el respeto, siempre se burla, siempre se ríe. A mí todo el partido me insultó. Incluso a José Inga le decía: ‘Tu arquero es mazamorra. Que juegue rápido’”, indicó.

“Se supone que el árbitro debe ser imparcial, pero nosotros no podemos meternos con él. Nos podría hacer lo que sea con nosotros, pero nosotros no podríamos hacer nada. Lamentablemente es FIFA y representa al Perú. Es joven y puede tener proyección, pero con gente así, estamos mal”, indicó el espigado futbolista.

Finalmente, explicó cómo se dio su expulsión. “Cuando viene, me saca la amarilla y el línea le dice que lo insulté. Volvió y me dijo: ‘Ah, eres vivo’. Luego, me sacó la tarjeta roja. Es un árbitro que se cree dueño de la verdad, nos insulta. Es una pena, porque lo siguen programando”, sentenció Diego Penny.