El triunfo de Sporting Cristal (2-0) en condición de visita sobre Alianza Atlético dejó una polémica. Cuando el encuentro iba igualado sin goles, el cuadro norteño reclamó una falta de Nilson Loyola contra Franco Zanelatto en el área, pero el árbitro no molestó, aunque la decisión generó la molestia de Diego Penny.

Tras el partido, el portero, que salió en el segundo tiempo por lesión, expresó su molestia contra el juez. “Yo estoy acá dando la cara por mi equipó que se sacrificó, un equipo que tiene menos presupuesto que otros y pasan estas cosas. Ponen un árbitro totalmente improvisado que ni siquiera es FIFA y no cobra un penal gigante. Yo lesionado salgo y lo veo y no podía creerlo que no cobre penal”, declaró a GOLPERÚ.

Además, el guardameta envió un mensaje a la Liga 1. “El mismo línea que ponen nos perjudicó contra ADT en la misma cancha y y lo siguen programando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos ponen árbitro FIFA la liga? ¿Quieren que esto sea un producto bueno para ustedes?”, mencionó.

“Hagan las cosas bien, pongan árbitros FIFA. Es una falta de respeto para un equipo que se saca la mugre, un equipo que no ven a sus familias no sé cuántos años. Yo vengo acá molesto por eso”, añadió.

¿Cómo marcha Alianza Atlético en la tabla acumulada?

El cuadro de Sullana se ubica en la séptima casilla de la tabla con 54 puntos y buscará un tirunfo sobre Melgar en Arequipa en la próxima fecha para asegurar el cupo a la Copa Sudamericana.