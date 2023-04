El último martes 4 de abril, Alianza Lima debutó con empate en la Copa Libertadores 2023 frente al Athletico Paranaense de Brasil. Los blanquiazules sumaron un punto, pero se quedaron con el sinsabor de haber podido ganar el partido (terminó 0-0) al tener un hombre de más en los últimos minutos de juego.

Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, dejó sus impresiones de lo que fue esta paridad y se mostró preocupado por el desempeño que tuvo Gabriel Costa.

“El resultado es una oportunidad perdida porque cuando terminas 11 contra 10 y con el otro equipo pidiendo la hora... todo eso, dices: ‘Bueno, estuvo para ganarlo’. Ahora, cuando miras el resumen del partido estuvo más cerca de ganarlo Paranaense”, comenzó diciendo.

“Alianza, creo que le faltó un poquito de audacia a ‘Chicho’ (Salas) al final cuando pone a Valenzuela por Castillo. Creo que pudo habérsela jugado por Jairo (Concha) o Lavandeira”, añadió.

🎙️ @diegoreba22: “Me parece que Costa y Cueva debieron salir antes. Me dejó preocupado el partido de Gabriel Costa. Por partidos como este, quizá puede explicar su no convocatoria". #AlÁngulo 🥅⚽️



Contrata Movistar TV aquí ➡️ https://t.co/UaxmdLh1yb pic.twitter.com/yPWiEuzk0Y — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 5, 2023

“A mí me parece que Cueva y Costa tenían que haber salido antes. Me parece que el cambio se demora hasta unos 10-15 minutos. Cueva tiene una gran virtud, que es el engaño. Es quizás de las cosas que mejor hace Cueva y para Cueva engañar necesita tener las dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Encarar o pasar. Él te juega con paso, no, miento, salgo y cambio de ritmo. Voy a cambiar de ritmo, freno, paso. Hoy (martes 4) no tenía piernas para encarar, solamente tenía piernas para pasar, los primeros 25-30 minutos más o menos. Después se fue quedando sin aire”, apuntó Diego Rebagliati sobre Christian Cueva.

“Me dejó bien preocupado el partido de Gabriel Costa. Por partidos como este es que... más que su no convocatoria, cuando uno preguntaba, porque Gabriel estaba en la última parte del proceso de Gareca pero jugaba muy poco o no jugaba. Contra Australia no lo sacó en lista. Cuando tu preguntas ¿por qué no sacó a este en lista? Por actuaciones como esta”, sentenció.

Alianza Lima vs. Libertad

Por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima visitará a Libertad de Paraguay, en Asunción, el próximo jueves 20 de abril.