Paolo Guerrero viene teniendo buenas actuaciones con Racing, el delantero peruano va recuperando de a pocos su nivel y cada vez suma más minutos al mando de Fernando Gago, sin embargo, el ‘Depredador’ no piensa quedarse mucho tiempo en Avellaneda, ya que sus planes son otros.

Según Diego Rebagliati, panelista del programa ‘Al Ángulo’, Paolo Guerrero quiere volver a Alianza Lima la próxima temporada, el jugador quiere retirarse en el club donde se inició.

“Quiere terminar un muy buen año con Racing y en el 2024 quiere volver a Alianza. Él quiere volver bien al club y recién ahora se siente así. Si está como se siente ahora mismo, él desea regresar a Alianza en enero”, expresó Rebagliati.

“(Reynoso) no lo va a llamar para los amistosos de junio, más si se confirma que los amistosos son en el otro lado del mundo (Japón y Corea del Sur). Él entiende que si Paolo está bien en setiembre, no necesita demostrarle nada. Viene, se pone la cinta y jugará lo que sea requerido. Al conocer eso, Guerrero no tiene en su cabeza la selección en estos momentos”, agregó.