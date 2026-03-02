Tras el triunfo de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca el arquero crema, Diego Romero, admitió que el equipo no quedó del todo conforme con el rendimiento y que hay cosas que mejorar.

“Sabemos que hemos ganado, pero nos vamos con una sensación media extraña porque sabemos que debemos acabar el partido de otra manera”, declaró el guardameta, resaltando la autocrítica dentro del plantel.

“Tenemos mucha autocrítica, el grupo está unido”, añadió.

“Sabemos que hemos ganado pero nos vamos con una sensación media extraña porque sabemos que debemos acabar el partido de otra manera. Tenemos mucha autocrítica, el grupo está unido. Desde el inicio yo supe que NO era penal”



Diego Romero, jugador de Universitario



🎥… pic.twitter.com/1gBaxTUsBX — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 2, 2026

Romero también analizó el planteamiento del rival. “El otro equipo viene a jugar su partido, se mete atrás y nosotros tenemos que ser más inteligentes para generar más ocasiones de gol”, sostuvo.

Consultado por la jugada más discutida del encuentro —el penal cobrado a favor de la ‘U’—, el arquero fue tajante. “No, no. Él corre hacia mí. Desde el inicio yo supe que no era penal”, afirmó.

Más allá de la controversia, en Universitario valoran el resultado, aunque con la convicción de que deben mejorar en el manejo de los partidos para evitar finales ajustados.