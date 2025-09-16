¿Directo al Premio Puskás? El golazo de media cancha de Gustavo Dulanto con ADT por Liga 1 | VIDEO

El ADT vs. UTC parecía ser un partido de trámite por el Torneo Clausura de la Liga 1, pero dejó un hecho insólito para el deleite de los amantes del fútbol. Es que Gustavo Dulanto anotó un golazo de media cancha en a victoria de los tarmeños por 3-1 sobre los cajamarquinos.

Todo ocurrió a los 3′, cuando el compromiso apenas había empezado. El balón estaba en posesión de ADT y Dulanto quiso jugar largo. Sin embargo, su remate agarró mayor fuerza y sorprendió al arquero Diego Campos, quien nada pudo hacer para evitar el gol.

La pelota ‘sombreó’ a Campos y entró al arco de UTC. El hecho también llamó la atención de los narradores de la Liga 1, quienes expresaron su asombro por el remate de Dulanto.

El gol sirvió para que ADT se pusiera en ventaja rápidamente y pudiera manejar el partido. Al final, fue un triunfo clave para los tarmeños de local, pues sumaron 10 puntos en el Clausura y son novenos en la tabla de posiciones.

