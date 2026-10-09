La ilusión vuelve a encenderse en la hinchada edil. Deportivo Municipal ya conoce a su primer rival en el Torneo Tradición Copera, una nueva competencia que pondrá en juego un boleto a la Liga 3 del fútbol peruano en 2027. Bajo la conducción del profesor Roberto Arrelucea, el cuadro de la franja buscará dar un paso firme en su objetivo de recuperar protagonismo y conducir al histórico club hacia la categoría que pretende alcanzar.

En medio de gran expectativa, se realizó el sorteo del fixture del certamen, que contará con la participación de 24 equipos distribuidos en cuatro grupos de seis integrantes. Sin embargo, una serie de inconvenientes durante la ceremonia impidió conocer el calendario completo, por lo que únicamente se anunciaron los encuentros correspondientes a la primera jornada.

Un debut con historia: Deportivo Municipal frente a Regatas Lima

El estreno de Deportivo Municipal tendrá un atractivo especial, pues deberá medirse ante Regatas Lima, uno de los equipos que destacó en la reciente edición de la Copa Perú y que estuvo cerca de alcanzar la Etapa Nacional. Será una prueba importante para el conjunto de la franja, que afrontará el campeonato con la responsabilidad y la ilusión de un club histórico del balompié nacional.

Con Roberto Arrelucea al mando, la escuadra edil buscará construir una campaña sólida, paso a paso, con el objetivo de superar cada etapa y acercarse al ansiado retorno a una competición de mayor nivel. La experiencia del estratega será un factor importante en la tarea de consolidar un equipo competitivo, capaz de responder a las exigencias de un torneo que no dará margen para demasiados errores.

Municipal aparece entre los equipos llamados a pelear por el título, pero el camino será exigente. La prioridad será comenzar con buen pie, sumar desde la primera fecha y demostrar en el campo que la historia y la tradición de la institución pueden convertirse en un impulso para luchar por el ascenso.

Un torneo largo y con un solo boleto a la Liga 3

Tradición Copera reunirá a 24 clubes que competirán inicialmente en una fase de grupos. Cada serie estará integrada por seis equipos, que se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta.

Al término de esta etapa, los dos mejores ubicados de cada grupo clasificarán a los cuartos de final. Desde esa instancia, las eliminatorias se disputarán en encuentros de ida y vuelta hasta definir al campeón, cuya final está programada, inicialmente, para febrero de 2027.

La recompensa será importante: únicamente el campeón obtendrá el ascenso a la Liga 3 de 2027. Además, se elaborará una tabla acumulada que determinará qué equipos perderán su lugar en el certamen para la siguiente temporada. Los dos últimos de esa clasificación quedarán fuera de la competición.

De acuerdo con el calendario anunciado, el campeonato comenzaría el sábado 17 de octubre, mientras que la final de vuelta está prevista para el 28 de febrero de 2027.

La primera fecha de Tradición Copera

Estos son los encuentros anunciados para la jornada inaugural:

Grupo 1

Dos de Mayo vs. Chosica FC

León de Huánuco vs. San Martín Occidente

Bagua FC vs. Real Huarcos

Grupo 2

Octavio Espinosa vs. Deportivo Maristas

Sport Áncash vs. San Marcos

Diablos Rojos vs. Venus de Huacho

Grupo 3

Miguel Grau de Abancay vs. Social Pacopata

Coronel Bolognesi vs. Atlético Huracán

Sportivo Huracán vs. Alfredo Salinas

Grupo 4

Regatas Lima vs. Deportivo Municipal

Municipal de Chacos vs. Colegio Comercio

José Gálvez vs. Barranco City

Jesús Álvarez, director deportivo de Deportivo Municipal habla con El Comercio sobre el proyecto

Jesús Álvarez, director deportivo del Club Deportivo Municipal, brindó detalles sobre la planificación del primer equipo con miras al inicio de la competencia, los encuentros amistosos programados y los cambios estructurales que viene impulsando la institución bajo la dirección ejecutiva de Omar Urteaga.

“Sí, tenemos estos dos compromisos ya pactados para los días 11 y 18. A mitad de semana, seguramente, el profesor designará algún otro encuentro amistoso, con miras a seguir preparando al equipo para la competencia. Tenemos dos semanas para nuestro debut y debemos aprovechar al máximo este tiempo para llegar de la mejor manera”, señaló Álvarez.

Asimismo, el director deportivo explicó que el plantel continúa atravesando una etapa de evaluación, en la que el comando técnico definirá a los jugadores que formarán parte de la primera convocatoria para afrontar los próximos compromisos.

“En esta ventana de preparación, el domingo se cierra una etapa y el profesor indicará quiénes serán los jugadores que nos acompañarán en una primera instancia. Seguramente, en los días siguientes, iremos sumando futbolistas de Liga 3 y Liga 2, de acuerdo con lo que nos permita el reglamento, que todavía no está del todo claro. Estamos trabajando para conformar un plantel competitivo y contar con las alternativas necesarias para afrontar el campeonato”, manifestó.

Por otro lado, Álvarez se refirió al proceso de transformación que atraviesa Deportivo Municipal y destacó la importancia de fortalecer las diferentes áreas de la institución, con una visión que va más allá del primer equipo.

“Creo que el hincha puede sentirse tranquilo con el cambio que estamos generando, encabezado por nuestro director ejecutivo, Omar Urteaga. Estamos trabajando en una transformación de la estructura y del desarrollo institucional en todas las áreas del club. En esta primera etapa, el objetivo es fortalecer el fútbol formativo, el primer equipo y el fútbol femenino, buscando construir una institución más sólida y organizada”, sostuvo.

Finalmente, el director deportivo remarcó que uno de los principales objetivos deportivos es conformar un equipo capaz de luchar por el título y alcanzar una categoría superior, lo que representaría un paso importante para el crecimiento de la institución edil.

“Con respecto al primer equipo, estamos buscando potenciar al plantel, trabajar de manera responsable y construir un grupo que nos permita competir al máximo nivel. Nuestro objetivo es pelear por el campeonato, porque conseguir ese título y lograr el ascenso a Liga 3 sería muy importante para la institución. Queremos que Deportivo Municipal siga creciendo, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y que nuestra hinchada se sienta identificada con este proyecto”, concluyó Álvarez a este diario.

SOBRE EL AUTOR